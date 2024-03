Ponad 200 członków „Solidarności” Regionu Ziemi Sandomierskiej pojechało 6 marca do Warszawy, aby wesprzeć protest polskich rolników.

– Warszawa jest niebieska od policji. Lata nad nami helikopter i na każdym kroku mnóstwo policjantów i radiowozów na kogutach – usłyszeliśmy od związkowców z „Solidarności” Regionu Ziemi Sandomierskiej.

Dopytywaliśmy czy traktory zostały wpuszczone do miasta. – Nie, na trasie od Lublina przy S19 jechało ponad 100, przed Warszawą blokada. Już dotarliśmy na Al. Ujazdowskie. Płoną opony i jest głośno – napisali do nas około godz. 10.30. Protest pod kancelarią premiera rozpoczął się o godz. 11.

Z Regionu Ziemia Sandomierska do Warszawy wyjechało ponad 200 związkowców na czele z zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu –Ireneuszem Pułaskim i przewodniczącym MOZ Huty Stalowa Wola – Witoldem Sieczkosiem. Uczestnikami są związkowcy z Huty Stalowa Wola, Cognor S.A. oddział HSJ Stalowa Wola, MZK Stalowa Wola, Nadleśnictwa Rozwadów, Energetycy z Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz z Cementowni Ożarów.

Związkowcy wspierają polskich rolników protestujących przeciw importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

„Radykalna polityka klimatyczna UE uderza w rolników oraz inne branże i gałęzie przemysłu (…) uderzy ona także w nas, obywateli, np. poprzez ograniczenia związane z samochodami, lotami czy ogrzewaniem domów. Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu przełożą się na podwyżki opłat za prąd i ciepło oraz na nowe podatki za energię, a także na zakaz ogrzewania węglem i gazem. Zielony Ład równa się gigantycznemu opodatkowaniu benzyny, a w następnym kroku będzie oznaczał zakaz sprzedaży aut spalinowych. (…) polski przemysł upadnie lub przeniesie się poza granice UE, co może doprowadzić do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Zielony Ład, jak podkreślają rolnicy, zniszczy polskie rolnictwo w imię klimatycznej ideologii. Wkrótce możemy mieć również problem z niespotykaną dotąd drożyzną w sklepach spowodowaną przerzuconymi na klienta ogromnymi kosztami „zielonego” transportu. 32 000 złotych – nawet tyle, jak wynika z raportu opracowanego przez Instytut Rousseau, za Zielony Ład może zapłacić rocznie każdy pracujący Polak. (…) Dlatego władze Solidarności postanowiły wesprzeć działania NSZZ RI „Solidarność” – czytamy w informacji nadesłanej do redakcji.