W ostatnim odcinku popularnego programu rozrywkowego emitowanego w stacji TVN wzięła udział 15-letnia mieszkanka Stalowej Woli. Swoim występem zachwyciła wszystkich i dzięki „Złotemu przyciskowi” przeszła do półfinału.

Olivia zaśpiewała utwór popularnej wokalistki Adele pod tytułem „Love in the dark” akompaniując sobie na skrzypcach. Wszyscy w studio, w którym nagrywany był program z zachwytem słuchali wykonania Olivii. Na widowni kibicowali jej rodzice i siostry. Prowadzący program Jan Pirowski zdecydował, że Olivia zasługuje na „Złoty przycisk”, który przeniesie ją automatycznie do półfinału. Jury w składzie Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop także nie mieli co do tego wątpliwości. Jej występ poruszył wszystkich, którzy go obejrzeli i z pewnością zapadnie w pamięci wielu widzów.

Nie bez echa szkoła, do której chodzi Olivia przyjęła jej sukces. W poniedziałek kiedy przyszła do szkoły czekała na nią niespodzianka. Z pompą przywitała ją cała szkoła i dyrekcja SLO w Stalowej Woli. Nasza redakcja także gratuluje Olivii sukcesu. Trzymamy za nią kciuki i życzymy jej powodzenia w dalszych etapach programu!