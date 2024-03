9 medali wywalczyli grapplerzy FightSports Stalowa Wola w XI Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu w Mińsku Mazowieckim. Ze „złotem” wrócili: Wiktor Krasnowski, Damian Stadnik i Kacper Szczęch.

To kolejny świetny w ostatnich tygodniach grapplerów ze Stalowej Woli. W połowie lutego znakomicie spisali się w XIV Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu w Poznaniu. Tam zdobyli 7 medali. Na najwyższy stopień podium wchodzili: Wiktor Krasnowski – stoczył 6 zwycięskich pojedynków w kategorii adult (seniorzy) białe pasy waga do 73,5 kg – Szymon Sołowiej – w kategorii junior w wadze do 56,5 kg – i Emilia Naslyan, najlepsza zawodniczka w kategorii juniorek w wadze do 54,5 kg.

Wiktor Krasnowski potwierdził w Mińsku Mazowieckim, że zdobycie mistrzostwa Polski nie było dziełem przypadku. Stoczył cztery zwycięskie walki w kategorii adult biały, w wadze do 76 kg, demonstrując w każdej z nich ogromne jak na jego młody wiek umiejętności. W pierwszej pokonał na punkty 7:1 Franciszka Pisarczyka z Copacabany Kielce. Drugą i trzecią zakończył przed czasem (balacha) – wyeliminowani zostali: Piotr Kozłowski (Mata Leao Jiu Jitsu Toruń) i Karol Pochroń (One Punch BJJ Ostrowiec Św.). W ostatnim, finałowym pojedynku wygrał wyraźnie na punkty 10:1 z Przemysławem Sołdkiem (Octopus Lublina).

Wysokie umiejętności zaprezentował także Damian Stadnik w kategorii junior młodszy zaawansowany, waga do 55 kg. W pierwszej rundzie wygrał 7:1 z Szymonem Ładniakiem, w drugiej pokonał na punkty 14:1 Aleksandra Zielińskiego (obydwaj (Dragons Den/Ze Radiola Lublin), a w finale wygrał przed czasem (duszenie zza pleców) z Dorianem Konińskim (Gracie Barra Łódź).

Z medalem złotym wrócił również Kacper Szczęch (kategoria U 14, waga do 66 kg), któremu zabrakło finałowego rywala, ze „srebrem” Rafał Wiącek (U 12, do 66 kg), a z „brązem”: Igor Gruszczyk (junior młodszy, do 50 kg), Franek Partyka (junior młodszy, do 60 kg), Michał Zybała (U 12, do 46 kg), Seweryn Fołta (U 14, do 46 kg), Paweł Łokaj (adult niebieskie pasy, do 88,3 kg).