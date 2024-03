– To pozytywna drużyna, która chce działać na rzecz rozwoju Stalowej Woli. Startujemy z przesłaniem „Wspólnie dla rozwoju Stalowej Woli”, dlatego że chcemy realizować tę piękną polską zasadę, jaką jest „zgoda buduje” – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas prezentacji kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej Stalowej Woli.

Prezentacja odbyła się 28 lutego, w okręgowym biurze PiS w wieżowcu Mostostalu, w tym samym miejscu, gdzie 19 lutego Nadbereżny ogłosił, że będzie ubiegać się o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Stalowej Woli.

PiS to pierwszy komitet, który przedstawił swych kandydatów do miejskiego samorządu. Sam Nadbereżny ma być wyborczą lokomotywą listy w okręgu nr 1 (w 2018 r. uzyskał tu rekordowe w historii Stalowej Woli 2820 głosów). Ordynacja nie zabrania kandydowania i do rady, i na prezydenta miasta, z tym, że w przypadku zwycięstwa prezydent zrzeka się mandatu radnego.

Po krótkim wstępie, wyczytywani kandydaci i kandydatki podchodzili do Lucjusza Nadbereżnego, wymieniali z nim uścisk dłoni, później stawali wspólnie do zdjęcia z kolejnymi kandydatami z danego okręgu, a na koniec wszyscy zapozowali do „drużynowej” fotografii.

Jako pierwsze przedstawione zostały dwie kandydatki PiS ze Stalowej Woli do sejmiku Podkarpacia. Są to obecna radna wojewódzka Kamila Piech i prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, była wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap. Potem, zgodnie z numeracją okręgów i kolejnością na liście, prezentowali się kandydaci PiS do Rady Miejskiej Stalowej Woli. Są to:

OKRĘG NR 1

1. Lucjusz Nadbereżny

2. Paweł Madej

3. Łukasz Durek

4. Damian Bryk

5. Ilona Kaczmarek

6. Andrzej Kochan

7. Agnieszka Fietko

8. Maria Chojnacka

9. Iwona Bienias

OKRĘG NR 2

1. Stanisław Sobieraj

2. Elżbieta Kulpa

3. Piotr Rut

4. Aleksander Kapuściński

5. Grzegorz Męciński

6. Alina Słoma

7. Grzegorz Tracz

8. Urszula Tatys

OKRĘG NR 3

1. Agata Krzek

2. Jan Sibiga

3. Mariusz Bajek

4. Tomasz Wosk

5. Ewa Zbaraszewska

6. Monika Kłosowska

7. Witold Michalski

OKRĘG NR 4

1. Karolina Paleń

2. Piotr Walczyk

3. Wiesław Siembida

4. Stanisław Łańcucki

5. Adam Krotoszyński

6. Marta Wawrzyńczak

7. Agnieszka Grabowska-Sowa

Spośród 15 obecnych radnych PiS, ponownie z listy tego komitetu nie kandyduje do rady miejskiej troje: Paulina Miśko, Lucjan Małek i Franciszek Zaborowski. Samorządowym weteranem w gronie 31 kandydatów PiS jest Jan Sibiga, radny Stalowej Woli nieprzerwanie od 1998 r. Ubiega się więc o 7 kadencję z rzędu.

31 to maksymalna liczba kandydatów, jaką można wystawić do 23-osobowej Rady Miejskiej Stalowej Woli (o dwa nazwiska w każdym okręgu więcej niż jest w nim mandatów do obsadzenia).

– Zapraszamy na spotkania na ulicach naszego miasta, nasi kandydaci będą bardzo aktywni. Dlatego, że wierzymy, że najlepszy program, najlepsza wizja Stalowej Woli powstaje właśnie na chodniku, w bezpośredniej rozmowie z mieszkańcami Stalowej Woli – powiedział na koniec prezentacji prezydent Nadbereżny.