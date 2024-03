Ofertę hurtowni chemicznej można podzielić na dwa rodzaje – bazową oraz dodatkową. Produkty dostępne w ofercie bazowej powinniśmy gromadzić na magazynie, tak aby klient zawsze mógł je zamówić i otrzymać w wyznaczonym terminie. W tej ofercie znajdują się przede wszystkim:

środki czystości,

środki piorące,

produkty do higienizacji,

produkty dla dzieci,

kosmetyki

Ważne, aby były to towary znanych marek, które klienci kojarzą. Dzięki temu łatwiej będzie nam pozyskać tych, którzy przyzwyczajeni są już do pewnych produktów, cenią je sobie i nie chcą zmieniać na inne. Asortyment do swojej hurtowni można zamówić z https://b2b.europedg.pl/hurtownia-chemiczna-rzeszow/. Dobrze wybrać jednego, sprawdzonego partnera biznesowego, co znacznie uprości procedurę zamawiania towarów.

Oferta dodatkowa – co powinno się w niej znaleźć?

Oferta bazowa to swego rodzaju podstawa w prowadzeniu hurtowni chemicznej, jednak warto zwrócić też uwagę na ofertę dodatkową. Najczęściej produkty w niej występujące mają charakter sezonowy i pojawiają się np. przed Bożym Narodzeniem. W okresie zimowym najczęściej sprzedaje się płyny i kosmetyki o zapachu korzennym, które zwykle nie cieszą się popularnością o innych porach roku. W ten sposób możemy też próbować, które środki przyjmą się i zdobędą zaufanie klientów, a które nie zagoszczą u nas zbyt długo.

Oferta dodatkowa jest więc zmienna, w zależności od preferencji klientów i dostępności produktów u naszego dostawcy. Warto co pewien czas ją zweryfikować, dzięki czemu przekonamy się, czy w dalszym ciągu sprzedaż konkretnych produktów przynosi oczekiwane zyski. Pamiętajmy, że klienci na ogół lubią nowości, ale z drugiej strony coś, co wcześniej było nowością, przestaje nią być po pewnym czasie, stając się np. produktem bazowym albo wypadając z naszej oferty. W handlu nie ma miejsca na zastoje, dlatego tym bardziej powinniśmy na bieżąco weryfikować ofertę dodatkową.

Czego oczekuje klient?

Tworząc ofertę hurtowni chemicznej, musimy w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie oczekiwania ma nasz potencjalny klient? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż wiele zależy od tego, do jakiej dokładnie grupy docelowej chcemy trafić. Najczęściej klienci wybierają znane im produkty – w przypadku sklepów kosmetycznych te, które dobrze się sprzedają, a w przypadku osób fizycznych te, które sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.

Powinniśmy mieć w swojej ofercie towary znanych marek, które klienci kojarzą i przede wszystkim, które lubią. Niemniej jednak istotne są także nowości, które także na ogół trafiają w gusta klientów. Oczywiście, nie każda nowość ma szansę na powodzenie, ale jeśli nie modyfikujemy i nie uatrakcyjniamy naszej oferty – narażamy się na stagnację. Pamiętajmy, że o ile młode osoby wręcz oczekują nowości, o tyle osoby starsze wolą dobrze znane im produkty.

Jak stworzyć ofertę produktową krok po kroku?

Skomponowanie oferty produktowej to proces, który nierzadko trwa nawet kilka tygodni. Wszystko zależy od tego, ilu dostawców mamy oraz jakim budżetem dysponujemy. W kolejnych krokach powinniśmy:

wyznaczyć ilość środków pieniężnych do dyspozycji,

określić oczekiwania naszych klientów,

ocenić możliwość magazynowania produktów,

określić rodzaj produktów bazowych,

wycenić produkty, mając na uwadze koszty i zysk, jaki chcemy osiągnąć.

Prowadzenie hurtowni chemicznej daje spore szanse w zakresie wypracowania zysku, szczególnie że na rynku, w porównaniu do innych branż, nie działa ich aż tak dużo. Z drugiej strony, przygotowanie oferty produktowej jest kluczowym celem pozyskania klienta. Dlatego też nie należy tworzyć jej w pośpiechu, bez głębszego zastanowienia i szczegółowej analizy. Oczywiście, oferta może również podlegać modyfikacjom, w zależności od tendencji rynkowych.