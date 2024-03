Autorzy projektu technicznego – Karol Sawicki, Jakub Tutka i Kamil Surowiak z klasy 4C – zakwalifikowali się do półfinału Konkursy Explory. Chłopcy są autorami pracy „Zaprojektowanie wykonanie i badanie generatora energii cieplnej i świetlnej zasilanego wodą”.

Konkurs Explory został stworzony z myślą o młodych pasjonatach nauki i nowych technologii, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, spotkać inspirujących rówieśników i poznać kulisy pracy badacza. Konkurs daje szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

Do Konkursu Explory zgłoszono w tym roku rekordową liczbę 323 projektów, do półfinału zakwalifikowało się 161 z nich. W półfinale uczniowie będą reprezentować swoje prace on-line, odbędzie się on 11 kwietna br. Życzymy powodzenia.