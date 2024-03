Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Zalesie – Nowosielec. 19 lutego odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2610R.

– Cieszę się, że została zrealizowana kolejna inwestycja na terenie Powiatu Niżańskiego. Inwestycja bardzo ważna, bo otwierająca przestrzeń dla tutejszych sołectw, dla tej części Gminy Jeżowe, dająca możliwość szybszego skomunikowania się z centralną częścią Powiatu Niżańskiego. Nowa nawierzchnia tej drogi zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia komfort przemieszczania się – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Droga została wyremontowana dzięki współpracy Powiatu Niżańskiego z Nadleśnictwem Rudnik. Wspólnie zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zalesie – Nowosielec z przebudową, drogi leśnej o zwyczajowej nazwie „Okolisko””. Ponadto Powiat zrealizował własne zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec”, którego wartość wyniosła 1 777 239,30 zł. Powiat na zadanie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Leśnego z Lasów Państwowych w Lublinie – Nadleśnictwa Rudnik w wysokości 1 217 300 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu.

– Tej drogi nie byłoby gdyby nie wielkie zaangażowanie ówczesnego ministra, posła na Sejm RP, pana Marcina Warchoła, to jego takie indywidualne zaangażowanie, dotknięcie tematu, kilkukrotne spotkania, które odbywaliśmy w tym temacie, a przede wszystkim argumentacja, którą kierował w stronę Lasów Państwowych, spowodowało, że pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania. Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuje za zaangażowanie, za pomoc w realizacji tego zadania, a przede wszystkim za pomoc w pozyskaniu dofinasowania – dziękował w czasie uroczystości starosta niżański. – Słowa wdzięczności chcę skierować do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik pana Andrzej Tofilskiego, który też odpowiedział pozytywnie na taką naszą wspólną prośbę. Dziękuję również wójtowi gminy Jeżowe panu Markowi Stępakowi, za współpracę, za pomoc i za podpowiadanie i doglądanie tej inwestycji wspólnie z zastępcą panem Michałem Wasyliszynem. Dziękuję radnym, bo to ich inicjatywa, która przełożyła się na pozytywny finał. Nie mogę też nie wspomnieć o sołtysach i radnych gminy, bo również dążyli do tego, naciskali, aby ta inwestycja została zrealizowana.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa. Realizacja inwestycji trwała od listopada do grudnia 2023 r. i polegała na wykonaniu podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 0,95 km, przepustu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowie kanału technologicznego.

W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Warchoł, członek zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn, radni Rady Powiatu Niżańskiego: Gabriel Lesiczka i Tomasz Kozak, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, zastępca wójta Michał Wasyliszyn, radny Rady Gminy Jeżowe Bogdan Świątek, sołtys Zalesia Zdzisław Nowak, sołtys Jaty Jan Sudoł, przedstawiciel Nadleśnictwa Rudnik: leśniczy Kamil Zastawny, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowego Paweł Dyl, kierownik budowy Grzegorz Parobek, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.