W hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach gmina Brzozów odbywały się XIV Mistrzostwa Podkarpacia w boksie olimpijskim.

Do turnieju zgłosiło się 97 zawodników z 16 klubów naszego województwa. Świetnie spisali się bokserzy Stali Stalowa Wola Boxing Team. Podopieczni trenerów Beniamina Zarzecznego i Łukasza Podstawskiego wywalczyli trzy tytuły mistrzowskie, dwa wicemistrzowskie i jeden medal brązowy.

W kategorii junior w wadze 75 kg „złoto” w znakomitym stylu wywalczył Kacper Krawiec. Zawodnik Stali został też wybrany najlepszym juniorem mistrzostw. W finale pokonał przez RSC już w pierwszej rundzie Szymona Kozińskiego z Galicji Sędziszów Młp. Jego rywala zanim się zorientował po co przebywa w ringu, przyjął mnóstwo ciosów, ale po potężnym lewym sierpowym wylądował na deskach i przez dobrą chwilę nie mógł się z nich podnieść.

W półfinale nie dał szans, także wygrywając przed czasem z niezrzeszonym zawodnikiem. W kategorii kadet 63 kg mistrzowską szarfę i złoty medal odebrał Albert Kozioł. W finale pokonał jednogłośnie na punkty 3:0 Patryka Wołowca z Irydy Mielec. W półfinale odesłał przedwcześnie do narożnika (trzecia runda RSC) jego kolegę klubowego Alana Dziekana. Trzecim złotym medalistą stalowowolskiego klubu został Filip Wojtyna w kategori młodzik w wadze do 63 kg. W finałowej walce pokonał Adriana Lipińskiego z Gimnasion Boguchwała. Po mistrzostwach Filip wyjechał na turniej kwalifikacyjny do kadry narodowej Młodzików.

Wicemistrzem Podkarpacia został Filip Klimek w kategorii juniora 71 kg. W walce o „złoto” zmierzył się z Kamilem Garbacikiem ze Stali Rzeszów. Sędziowie punktowali 2:1 dla boksera z Rzeszowa.

Drugie „srebro” zdobył dla Stalowej Woli Adam Marczewski w kategorii kadeta 52 kg. Mający skromne doświadczenie pięściarskie zawodnik naszej Stali trafił na… mistrza Polski, Igora Undziakiewicza z Irydy Mielec i już w pierwszej rundzie musiał uznać wyższość wyżej notowanego i utytułowanego rywala.

Ostatni medal dla naszej ekipy wywalczył Maciej Herdzik w kategorii kadet 63 kg. W półfinale przegrał z Patrykiem Wołowcem z Irdy Mielec, tym samym, który w finale przegrał z Albertem Koziołem

W trakcie mistrzostw odbyły się także walki pokazowe. Stal Boxing Team reprezentowali: Dawid Kapuściński, Artem Skorkin i junior Oskar Kozłowski.