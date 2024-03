Rekordowa wielkość – 78 tys. ton odpadów – trafiła w 2023 r. do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli. To o 8,5 tys. ton odpadów więcej niż w roku 2022 i najwięcej w blisko 9-letniej działalności zakładu. Rekordowa była też wielkość odpadów zmieszanych – blisko 54 tys. ton.

Jak się okazuje, niezmienne pozostają jednak złe nawyki segregujących surowce wtórne. Do ZMBPOK ciągle trafiają więc zanieczyszczone odpady z selektywnej zbiórki. A sprawa wydaje się prosta: papier czy szklane butelki nie należy wrzucać do pojemników w foliowych workach czy reklamówkach. Bioodpadów nie wolno mieszać z surowcami, a odpady niebezpieczne nie wyrzucajmy na śmietnik w ramach selektywnej zbiórki.

– Proszę zobaczyć, do reklamówki z butelkami ktoś wrzucił jeszcze pampersa – mówi kierownik ZMBPOK Kamil Muciek, gdy przechodzimy obok boksów, gdzie trafiają surowce z selektywnej zbiórki.

Co przypłynęło w tym strumieniu

W 2023 roku do zakładu w Stalowej Woli trafił strumień 78 tys. ton najróżniejszych odpadów: zmieszanych, po selektywnej zbiórce, budowlanych itd. To o 8,5 tys. ton więcej niż w roku 2022, kiedy to było ich 69,5 tys. ton.

Jaka więc była morfologia (struktura) tego strumienia odpadów przyjętych w 2023 r. przez zakład? Wszystkie liczby w tonach, a w nawiasach, dla porównania, wielkości z roku 2022:

zmieszane odpady komunalne – 53978 (31176) frakcja nadsitowa (powyżej 80 mm wielkości) – 5597 (17326) odpady z tworzyw sztucznych – 4083 (4134) odpady ze szkła – 2504 (2910) odpady z papieru – 1276 (1239) odpady metalowe – 3 (5) zmieszane odpady opakowaniowe – 501 (578) odpady wielkogabarytowe – 2572 (2575) bioodpady zebrane selektywnie??? – 9421 (10300) gruz – 16 (71)

Z różnych frakcji wyselekcjonowano też ok. ?? ton baterii. Pamiętać również należy, że w odpadach z tworzyw sztucznych kryje się także złom (oba surowce zbierane są razem w żółtych pojemnikach, workach i metalowych klatkach), a kategoria odpady metalowe dotyczy tylko takich, które zostały dostarczone do zakładu osobno, jako stricte czysty złom

Nominalnie linia sortownicza ZMBPOK może przerabiać rocznie 59,5 tys. ton odpadów (na tyle zakład ma pozwolenie). I w ubiegłym roku przeszła przez nią blisko taka właśnie wielkość odpadów (w 2022 r. było ich 53875 ton).

Co oraz ile trafia do odzysku

Zakład, oprócz tego, że przyjmuje i doczyszcza (ręcznie lub mechanicznie) odpady z selektywnej zbiórki, to oczywiście „wyciąga” je również na linii sortowniczej ze strumienia odpadów zmieszanych.

Łącznie, w 2023 r. ZMBPOK w Stalowej Woli przekazał do recyklingu następujące wielkości surowców wtórnych (dane w tonach, w nawiasach wielkości z roku 2022). Uwaga! Tonaż wysłanych surowców, po doczyszczeniu siłą rzeczy jest mniejszy od strumienia surowców przyjętych przez zakład.

szkło – 2826 (3161) czysty papier i tektura – 1637 (2276) tworzywa sztuczne – 2292 (1139) metale – 1025 (966) drewno – 258 (189) W sumie było to więc 10956 ton, podczas gdy w roku 2022 do odzysku wysłano wyraźnie mniej, bo 7732 tony.

Produkują biogaz, prąd, ciepło i „Glebowitkę”

ZMBPOK ma duże możliwości biologicznej przeróbki odpadów. Bo oprócz standardowego już kompostowania (tę metodę, jako jedyną, używa dziś ok. 90 proc. zakładów w Polsce), stosuje także fermentację, która w sposób ciągły odbywa się w fermenterze – komorze o pojemności 1400 metrów sześc. Uzyskany w tym procesie biogaz spalany jest następnie w module kogeneracyjnym, dając zakładowi prąd i ciepło.

Kompostowanie z kolei przeprowadzane jest w sześciu tunelach: w czterech wsadem są organiczne odpady wyodrębnione na sitach linii sortowniczej plus część odebranych przez zakład bioodpadów, w pozostałych dwóch tunelach przerabiane są odpady zielone z selektywnej zbiórki. To z nich właśnie, po przesianiu otrzymuje się polepszacz o handlowej nazwie „Glebowitka”, używany jako nawóz w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie.

A oto jak wyglądało w 2023 r., w tonach, zagospodarowanie w zakładzie frakcji biologicznej i uzyskane z niej produkty (w nawiasach wielkości z roku 2022):

odpady bio skierowane do kompostowania – 4999 (4985) odpady bio skierowane do fermentacji – 14775 (11540) polepszacz glebowy „Glebowitka” – 1639 (2309) *** biogaz – 1 mln 340 939 metrów sześc. (985187) prąd (z biogazu) – 2623 MWh (1831 MWh ), z czego 1602 MWh na użytek własny zakładu ciepło – 4363 GJ (????)

Problem z „Glebovitką”? Niewłaściwa segregacja

– Czy w tlenowej obróbce biologicznej ZMBPOK ma problemy? Czy produkowana tu z zielonego wsadu „Glebovitka” bywa zanieczyszczona innymi odpadami? Sygnały takie odebraliśmy w redakcji „Sztafety”.

– Nie mamy żadnych większych problemów w tym procesie, uzyskujemy pożądane efekty, nie mamy też problemów z jakością i sprzedażą „Glebovitki”, bo cały czas mamy na nią popyt. Jedyne, co może zagrozić jej jakości, to nieodpowiedzialność osób segregujących odpady zielone. Jeśli ktoś wrzuci do nich butelkę czy opakowanie z tworzywa sztucznego, to trudno te wszystkie zanieczyszczenia w 100 procentach wyłowić w zakładzie, przed rozpoczęciem kompostowania – odpowiada Kamil Muciek.

Skąd płynie wsad

Pełny strumień śnieci, jakie przyjmuje ZMBPOK, to odpady zmieszane, zmieszane opakowaniowe i te z selektywnej zbiórki: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale, wielkogabarytowe, budowlane, zielone oraz bioodpady (np. kuchenne, resztki jedzenia, zepsute przetwory, owoce, warzywa itd.).

I takim właśnie strumieniem trafiają do ZMBPOK odpady pochodzące z gmin – członków porozumienia międzygminnego ze Stalową Wolą. Są to: Stalowa Wola, Pysznica, Bojanów, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Nisko, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików, Zaleszany.

Do zakładu nie trafiają już komunalne odpady z Tarnobrzega. Jeszcze w 2021 r. przyjechało tu 10991 ton, a w 2022 r. – 700 ton. Teraz ten kanał dostaw praktycznie wysechł. Dostarczane są natomiast odpady znad Jeziora Tarnobrzeskiego. Są też dostawy z niektórych gmin powiatu niżańskiego??, a nawet spod Lublina. Przypomnijmy, iż w gospodarce odpadami nie obowiązuje już tzw. rejonizacja. Zakład w Stalowej Woli ze względu na swe moce przerobowe nie przyjmuje natomiast od gmin spoza porozumienia odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki.

Paliwo z odpadów – dosłownie paląca sprawa

Znaczącą pozycją w bilansie ZMBPOK jest tak zwany RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel), czyli paliwo z odpadów, nazywane też alternatywnym. Są to kaloryczne odpady komunalne o wysokiej wartości opałowej (14-19 MJ/kg), nie nadające się do recyklingu, czyli odzysku (np. niektóre tworzywa, tekstylia, drewno, guma itp.). W procesie dalszej obróbki można z nich wytwarzać np. granulat, rozdrobnić je, sprasować itd.

Okazuje się, że nawet około 60 proc. przyjmowanego w ZMBPOK plastiku nie może trafić do recyklingu, gdyż jest on zbyt zanieczyszczony, ale przede wszystkim są to tworzywa fizycznie nie nadające się do odzysku. Od razu zasilają więc frakcję RDF.

I tak np. plastikowe kubki po jogurtach i śmietanie czy tzw. tetrapaki, czyli opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach i napojach) traktowane są z góry jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego.

Jest ono wykorzystywane w cementowniach i elektrowniach jako zamiennik węgla i mazutu. Zakłady te każą sobie jednak słono płacić za odbiór tej kalorycznej frakcji, obecnie w granicach 490-700 zł za tonę (najwięcej kosztuje odbiór tego surowca z odpadów wielkogabarytowych, tańszy jest surowiec z tworzyw sztucznych).

Pod tym względem sytuację w Stalowej Woli zmieni zasadniczo zapowiedziana przez władze miasta budowa w mieście spalarni paliwa alternatywnego, jako domknięcie lokalnego systemu gospodarki odpadami. Instalacja, której koszt szacowany jest na ok. 300 mln zł, ma być gotowa w 2025 r.

W 2023 r. ZMBPOK w Stalowej Woli wyprodukował 15858 ton preRDF, czyli surowca, z którego powstaje paliwo alternatywne (w 2022 r. było to 14630 ton). Materiał ten pozyskano głównie z linii sortowniczej, z odpadów zmieszanych – było tego 12273 tony. Reszta pochodziła z odpadów wielkogabarytowych – 2357 ton.