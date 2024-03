„Nie widziałam cię już od miesiąca…” – wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” w niedzielne południe interpretować będą rzeszowscy aktorzy.

W stalowowolskich spotkaniach z poezją przyszedł czas na autorkę nazywaną „słowiańską Safoną” – Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Ta, pochodząca z artystycznej rodziny Kossaków, pisarka stworzyła oryginalny styl w liryce miłosnej, łącząc odwagę obyczajowej obserwacji z psychologiczną i filozoficzną refleksją.

Była subtelną i śmiałą wyrazicielką kobiecości, mistrzynią odważnego erotyku, która posiadała niezwykły dar opisywania nastrojów, uczuć i stanów ducha. Potrafiła lekko i ulotnie – z wrażliwością na rzeczy z pozoru nieistotne – przekazać to, co trudne do uchwycenia.

Jak napisał Piotr Kuncewicz – historyk literatury i krytyk literacki: „Pawlikowska zjednoczyła w swojej poezji to, co najcenniejszego i najpopularniejszego zarazem miały czytelnikom do zaoferowania dwie konkurujące ze sobą grupy dwudziestolecia międzywojennego: Skamander i Awangarda Krakowska. Stąd mogli ją zgodnie chwalić Tuwim z Przybosiem”. Natomiast Jan Lechoń dawał słowo honoru, że jej wiersze są „prześliczne”.

Na IX Krakowskim Salonie Poezji w Stalowej Woli utwory Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej interpretować będą aktorzy rzeszowskiego Teatru Maska – Ewa Mrówczyńska i Kamil Dobrowolski, a o warstwę muzyczną zadba Kwartet Smyczkowy Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Edwarda Horoszko.

Scenariusz: Elżbieta Drobny, czytają: Ewa Mrówczyńska, Kamil Dobrowolski. Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Marek Gruchota, Katarzyna Pawłowska. Spotkanie 10 marca o godz. 12. Bilety: 20 zł, sprzedaż: on-line na www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w RDK „Sokół” w dniu wydarzenia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.