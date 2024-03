Te pieski czekają na dom.

Malina to urocza, średniej wielkości, 1,5-roczna sunia. Jest bardzo przyjazna, dobrze dogaduje się ze spokojnymi psami. Malina jest bardzo energiczna, uwielbia zabawę i długie spacery. To idealna towarzyszka dla spokojnych osób lubiących długie spacery.

Sigma to ok. 5-letnia, nieduża, piękna sunia. Z większością psów dobrze się dogaduje. W początkowym kontakcie jest nieśmiała, potrzebuje chwilę czasu żeby poznać człowieka i pokochać. Sigma to idealny psiak dla osób spokojnych, cierpliwych, lubiących spacery.

Kontakt z sprawie adopcji:

Przytulisko Psia Przystań tel. 602-199-204

Arni ma 1,5 roku, jest średniej wielkości pieskiem. Waży około 16 kg. Lubi długie spacery i zabawę. Kto pokocha słodziaka?

Margeritka to mała sunia, ma około 2 lata. Ładnie chodzi na smyczy, jest wpatrzona w człowieka, dogaduje się z innymi psami. Kto da jej dom?

Kontakt w sprawie adopcji:

Zwierzęcy Zakątek

Tel. 693-909-344