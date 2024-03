Kotki polecają się do adopcji.

Bendżi to około dwuletni kocurek. Jest ciekawski, chętny do zabaw, lubi polować na laserek. Kocurek wymaga diety ze względu na alergię pokarmową. Przebył zapalenie rogówki, okresowo musi otrzymywać krople do oczu. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.

Wąsik to młody, około 7 miesięczny kocurek. Uwielbia zabawy, gonitwy za piłeczkami, jest bardzo aktywny i wszędzie go pełno. Towarzyszy człowiekowi w domu, jest zaciekawiony wszystkim co się w koło dzieje. Rozmruczany i rezolutny. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.

Kontakt w sprawie adopcji:

Dom Tymczasowy u Marty

Tel. 512-303-993

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067402573891