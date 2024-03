1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W piątek na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli uczczono pamięć żołnierzy polskiego, powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

– W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – tej treści preambuła jest częścią ustawy, na mocy której dzień 1 marca stał się świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Chcemy oddać hołd najwierniejszym synom Ojczyzny, co nigdy się nie poddali. Już zamilkły echa drugiej wojny światowej, a oni walczyli, ukrywali się po lasach, ścigani. Zaplute karły reakcji – tak nazywano najdzielniejszych Polaków, którzy nie chcieli się poddać sowieckiej okupacji. Są dla nas wzorem – mówiła senator RP Janina Sagatowska.

Ustanowiona data – 1 marca, nie jest przypadkowa, tego bowiem dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasz Ciepliński i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Dzień 1 marca na uczczenie pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia zaproponował śp. Janusz Kurtyka, prezes IPN w latach 2005-2010.

Projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego do Sejmu skierował śp. prezydent Lech Kaczyński w 2010 r. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Sejm uchwalił w lutym 2011 r.

– Pamięć jesteśmy winni, pamięć tym którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, tylko walczyli i wierzyli w pełni niezależną, niepodległą, niezawisłą naszą Ojczyznę. Pamięć, szacunek i wdzięczność. Jesteśmy wdzięczni za postawę i tej postawy musimy się od nich uczyć, postawy polegającej na miłości do Ojczyzny, ale też na podejściu do obowiązków, które stawia przed nami nasza kochana Rzeczypospolita. Obowiązków, które przez nich były wykonywane z bronią w ręku, a dla nas żyjących w wolnej Polsce są zupełnie inne. Polegają na nauce, polegają na pracy, na uczciwości, rzetelności, solidarności, na dobrym życiu, ale też życiu z myślą o Polsce, o naszej Ojczyźnie o tym co dobrego możemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zrobić – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Stalowowolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się na placu Piłsudskiego. Był apel pamięci, salwa honorowa oraz okolicznościowe przemówienia.

– Żołnierze niezłomni byli wierni przysiędze Bóg, Honor, Ojczyzna. Komuniści gdy ich mordowali, po wielotygodniowych przesłuchaniach chowali ich w bezimiennych grobach, pod płotami tylko dlatego, żebyśmy my nie mogli oddawać im hołdu. My, w Stalowej Woli mamy swojego bohatera Tadeusza Gajdę ps. Tarzan, który również został zamordowany przez komunistów, ale jego szczątki zostały odnalezione i godnie pochowane, z honorami, bohatera narodowego – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący RM w Stalowej Woli.

– Jesteśmy tutaj wspólnie zgromadzeni i połączeni miłością do naszej Ojczyzny. Spotykamy się w ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, aby oddać najwyższą część i pamięć tym, którzy poświęcili swoje życie, to co mieli najcenniejszego, swoją młodość, zdrowie, bezpieczeństwo swoich rodzin, dla tego aby Polska była w pełni niezawisła i niepodległa. To było ich marzenie, które prowadziło do czynów niezwykle heroicznych, dla nas dzisiaj wręcz niewyobrażalnych. Jak bardzo można kochać swoją Ojczyznę, jak bardzo można kochać swoich rodaków, swoich bliskich, aby zaryzykować wszystko, aby w realizacji tej idei, pełnej niezawisłości, suwerenności, niepodległości Polski oddać wszystko. Dzień pamięci o żołnierzach niezłomnych jest dniem, który przypomina nam jak ważne jest bycie wiernym, szczególnie w sytuacjach trudnych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

O godzinie 18:00 w Kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Rozwadowie odprawiona zostanie msza święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Wieczorne modlitwy będą czasem refleksji i zadumy nad bohaterstwem Niezłomnych Patriotów. Po zakończonej mszy uczestnicy złożą kwiaty przy tablicy pamięci na ścianie kościoła, a następnie udadzą się na Cmentarz Wojenny w Stalowej Woli-Rozwadowie, gdzie złożą kwiaty przy grobie kpt. Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan”.