Kolejny świetny występ w mistrzostwach Polski zanotowali reprezentanci FightSport Stalowa Wola. W rozgrywanym w Poznaniu XIV Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu wywalczyli 7 medali.

Kapitalnie spisał się Wiktor Krasnowski. Stoczył sześć zwycięskich pojedynków i został Mistrzem Polski w kategorii adult (seniorzy) białe pasy waga do 73,5 kg. W pierwszej walce pokonał przez dyskwalifikację Konrada Trytko z Rio Grappling Club Wrocław, następnie Antoniego Węgrzyna (rywal poddał się) ze Smoczej Jamy/Ze Radiola Polska Kraków, w trzeciej wygrał przez duszenie z Wojciechem Burianem (Berseker’s Team Łódź), w ćwierćfinale pokonał na punkty 10:0 Michała Bąka z Punchera Wrocław, w półfinale Jędrzeja Sajdka (poddanie) z Predatora Gorzów, a w finale, na punkty, Mateusza Dawickiego z Checkmat Środa Wielkopolska. W tej kategorii startowało 58 zawodników!

W kategorii junior w wadze do 56,5 kg mistrzem Polski został Szymon Sołowiej. W pierwszej walce podopieczny trenera Pawła Kunysza pokonał na punkty Mateusza Jakubczyka z Academii Gorila Warszawa, w drugiej wygrał przed czasem (trójkąt) z Mateuszem Harasem z Rio Grappling Club Wrocław, a w finale także przed czasem zakończył pojedynek z Dmytro Dotsinem z GŁD GF Team Piła.

Szymon przystąpił także do rywalizacji z seniorami w kategorii białe pasy do 61,5 kg i dotarł do finału, w którym przegrał na punkty z Islamem Didajevem z Fight Team MMA Brodnica. W półfinale pokonał przed czasem Michała Powałka z Gold Crew Szczecin, a w ćwierćfinale Macieja Antonanka z WroxGym (przez duszenie już w 2. minucie).

Trzeci złoty medal dla Stalowej Woli zdobyła Emilia Naslyan w kategorii junior w wadze do 54,5 kg. W pierwszej rundzie pokonała przed czasem Lucię Fotti (Panther BJJ Nowogard), w drugiej wygrała na punkty z Natalią Kachniarz z Grapplera Grudziądz, a w finale nie dała szans Karynie Baiazetian z klub 21 jiu jitsu Kościan (przez poddanie).

Z brązowymi medalami wrócili z Poznania: Arsen Naslyan (adult purpurowy, waga do 67,5 kg), Nicole Ochal (juniorki, waga do 58,5 kg), Michał Szumełda (master III purpurowy, waga do 91,5 kg) i Paweł Kraśnicki (master III niebieski, waga do 97,5 kg).