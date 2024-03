W ostatnią sobotę lutego w kilku województwach odbyły się turnieje miejskie w ramach 31. edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving.

W Stalowej Woli w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego zainaugurowała eliminacje wojewódzkie grupa zielona.

To pierwszy etap tych rozgrywek. Zwieńczeniem sezonu 2023/24 będzie 30. Wielki Finał Kinder Joy of moving, który zostanie rozegrany pod koniec czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

Kinder Joy of moving to największe i najważniejsze wydarzenie siatkarskie dla dzieci i młodzieży w naszym kraju, organizowane od 15 lat przez Polski Związek Piłki Siatkowej wspólnie z firmą Ferrero pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministra Edukacji Narodowej.

W sezonie 2023/24 rywalizacja na poziomie regionalnym toczyć się będzie podobnie jak w latach ubiegłych w czterech kategoriach: „1”, „2”, „3”, „4” dziewcząt i chłopców, reprezentujących kluby sportowe lub szkoły podstawowe wszystkich 16 województw Polski.

W ubiegłym sezonie w programie Kinder Joy of moving uczestniczyło 20 517 dziewcząt i chłopców.

Przypominamy, że 31. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving rozgrywana jest

W zawodach rozgrywanych w Stalowej Woli wystąpiły drużyny: UKS 6 Mielec, UKS Zaleszany, KPS Nowa Dęba, Wisłoka Dębica i CES Vega MOSiR Stalowa Wola. W każdej kategorii zwyciężyły nasze zespoły – podopieczne trenerów Mirosława Sroki i Edwarda Sroki.

W czwórkach Vega MOSiR II wyprzedziła UKS 6 Mielec i Vegę MOSiR I. W trójkach pierwsza była Vega I, a na drugiej i trzeciej pozycji znalazły się zespoły Wisłoki Dębica. W dwójkach triumfował drugi zespół Vegi, za nim uplasował się pierwszy KPS Nowa Dęba, a na trzeciej pozycji Vega I.

Wyróżnienia indywidualne w zespołach Vegi: Maja Węglińska (czwórki), Lena Wawrzaszek (trójki) i Natalia Sudoł (dwójki). W drużynie UKS Zaleszany wyróżnienie indywidualne przypadło Blance Winiarskiej.

Drugi turniej Kinder Joy of moving odbędzie się w Nowej Dębie.