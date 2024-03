Przed Stalą Stalowa Wola dwa mecze na wyjazdach. W niedzielę (3 marca) „zielono-czarnych” ugości Chojniczanka, a tydzień później Stomil Olsztyn.

Chojniczanka to sąsiadka Stali w tabeli ligowej. Ma tyle samo punktów, co nasza drużyna, ciut lepszy bilans bramkowy i rozegrany jeden mecz więcej. Na inauguracje rundy wiosennej spadkowicz z I ligi przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 0:3, a Stal pokonała u siebie ŁKS II Łódź 1:0. Autorem zwycięskiej bramki był Lucjan Klisiewicz, którego w Chojnicach zabraknie, ponieważ kilkanaście minut po strzeleniu gola, ukarany został czerwoną kartką. Trener Ireneusz Pietrzykowski nie będzie mógł także skorzystać z usług kontuzjowanego Piotra Rogali.

Chojniczanka to, podobnie jak Stal, drużyna własnego boiska. W 9 meczach, które rozgrywała w domu, 5 wygrał, 4 zremisowała, a tylko 1 przegrała. Z Pogonią Siedlce 1:2.

W Stalowej Woli w rundzie jesiennej Stal pokonała Chojniczankę 5:2 (Imiela 21, Kowalski 43 i 90 z rzutów karnych, Rogala 47, Klisiewicz 83 – 74 i 88 z rzutu karnego)

W przerwie zimowej Chojniczankę opuścili: Ariel Borysiuk i Piotr Giel. Miejsce tych dwóch ofensywnych piłkarzy zajęli: Killian Benvindo – 22-letni francuski pomocnik przyszedł z III-ligowej Unii Turza Śląska, 29-letni Łotysz Valērijs, grający ostatnio w farerskim ekstraklasowym B36 Tórshavn i Daniel Skiba (23 l.), który jesienią wystąpił w 10 spotkaniach słoweńskiej ekstraklasy i strzelił dwie bramki dla NK Aluminij.

Mecz Chojniczanka – Stal poprowadzi Radosław Trochimiuk z Ciechanowa. Były arbiter z Ekstraklasy to 1 z 21 arbitrów oskarżonych przed laty w aferze korupcyjnej w polskim futbolu, które usłyszały wyroki uniewinniające. Po wydaniu uprawomocnieniu się wyroku pan Trochimiuk wrócił do sędziowania. Czekał na to 9,5 roku. Jesienią prowadził mecz Kotwica – Stal 1:0.

Mecz Chojniczanka – Stal będzie transmitowany przez TVPSport.pl (15.30)