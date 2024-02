W piątek, 23 lutego w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. Edukacja domowa w teorii i praktyce. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, placówek i instytucji. Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

– Konferencja ma pokazać teorię, praktykę, wady, zalety czy to jest konkurencja dla naszych szkół powszechnych czy też nie. Też jesteśmy ciekawi jak dyrektorzy szkół i placówek do tego tematu podejdą – mówiła Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

W Polsce istnieje obowiązek edukacyjny niepełnoletnich dzieci. Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi się uczyć. Edukacja domowa to legalna forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie jego rodzice bądź prawni opiekunowie, a nie szkoła. Co istotne, domowe nauczanie musi być zgodne z zakresem wiedzy wymaganym na danym poziomie kształcenia.

Edukacja domowa stanowi alternatywę dla tradycyjnej formy nauki w szkołach stacjonarnych. Różni się od niej tym, że uczniowie nie uczą się w budynku placówki, ale w domu. Za ich postępy edukacyjne odpowiada rodzic, a nie nauczyciel. W domowym nauczaniu nie ma sprawdzianów, kartkówek ani wystawiania ocen. Jedynym, ale obowiązkowym sposobem weryfikacji wiedzy są egzaminy klasyfikacyjne, zdawane pod koniec roku szkolnego.

– Edukacja domowa jest taką formą alternatywną dla edukacji typowej szkolne. Edukacja domowa stawia na taką mocną współpracę z rodzicami. To rodzic w znacznej części bierze odpowiedzialność za kształcenie, wychowanie swojego dziecka, natomiast nauczyciele mogą wspomagać. Jest to związane z zindywidualizowanym podejściem do dziecka. Forma ta jest już znana od wielu lat, przynajmniej od 30 w Polsce natomiast do nas, na nasze lokalne środowisko powoli wkracza – mówiła Marzena Łata.

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji, „Edukacja domowa w praktyce – w świetle badań socjologicznych” dr hab. prof. uczelni UKSW Kingi Lendzion, z Instytutu Nauk Socjologicznych, Katedry Socjologii Rodziny UKSW, autorki badań i praktyk edukacji domowej oraz „Edukacja domowa w kontekście współczesnej myśli pedagogicznej” dr Michała Palucha, z Instytutu Pedagogicznego UKSW, z Katedry Filozofii Wychowania, współautora książki pt. Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Nie zabrakło także panelu dyskusyjnego.

– Edukacja domowa w naszej lokalnej społeczności, w naszym powiecie czy w ogóle w naszym rejonie, nie jest popularna. Tak naprawdę jest kilkoro dzieci w edukacji domowej. Trzeba zaznaczyć, że tutaj taką odpowiedzialność biorą rodzice, wymaga to od nich dużego zaangażowania ponieważ oni są niejako nauczycielami tego dziecka, więc mitem jest, że każdy rodzić może zdecydować się na edukację domową – mówiła Marzena Łata.