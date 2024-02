Gmina Stalowa Wola ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przestrzeń młodzieżową w budynku Mostostalu”. Oferty w przetargu można składać do 4 marca.

Zadaniem wybranego w postępowaniu projektanta będzie wykonanie dokumentacji na zaprojektowanie przestrzeni młodzieżowej w budynku Mostostalu w pomieszczeniach po byłym kasynie.

Pomysł zakłada powstanie strefy chilloutu (strefa relaksu, z konsolą, bilardem, pufami), która w razie potrzeby mogłaby stać się salą konferencyjną z miejscem na rozłożenie niedużej sceny, ekranem do prezentacji, spotkań Młodzieżowej Rady Miasta i salą do zajęć sportowych. W planach jest również UrbanLAB z CafeLAB – kawiarenka młodzieżowa i przestrzeń do rozmów o mieście przy kawie. W młodzieżowej przestrzeni ma powstać także aneks kuchenny z jadalnią do wspólnego gotowania, sala do zajęć fotograficznych z miejscem na galerię zdjęć, sala komputerowa z monitorem interaktywnym na ścianie, sala do robotyki, zajęć z długopisami 3D, gry w planszówki z monitorem interaktywnym na ścianie, sala do zajęć krawieckich, sala do spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Koncepcja zakłada także pokój opiekuna z widokiem na jak największą część projektowanej przestrzeni, w szczególności na strefę chillout, pomieszczenia do przechowywania sprzętu i wyposażenia, przestrzeń do majsterkowania oraz toalety. Projektant musi też uwzględnić wielofunkcyjność pomieszczeń, np. przesuwne ściany oraz nawiązać w projekcie do Stalowej Woli i jej charakteru. Przestrzeń dla młodzieży ma być przestronna, nowoczesna i doświetlona. Projektant, który wygra przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej będzie miał miesiąc na przygotowanie propozycji aranżacji przestrzeni.