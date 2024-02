Za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie 53-letnia mieszkanka powiatu stalowowolskiego. Kobieta kierując fiatem, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Miała w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, po godz. 20, dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Kotowa Wola.

Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Mundurowi ustalili, że 53-letnia mieszkanka powiatu stalowowolskiego, kierując fiatem, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Od kobiety czuć było alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie ponad 3 promile alkoholu. Została przewieziona do szpitala na badania, nie wymagała jednak hospitalizacji. Ostatecznie trafiła do policyjnego aresztu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

W sprawie prowadzone są czynności.

Za jazdę pod wpływem alkoholu 53-latce grozi wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności.