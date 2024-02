Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking: Sukces kadencji 2018-2023. W kategorii miasta powiatowe Stalowa Wola zajęła 3 miejsce ustępując tylko Zakopanemu i Grodziskowi Mazowieckiemu. Ranking obejmuje 267 miast.

– Wyniki prezentujemy kilka tygodni przed wyborami, posługując się jednak danymi sięgającymi tylko do 2022 roku – informują autorzy zestawienia.

Twórcy rankingu opierają się na najnowszych dostępnych danych, przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów, a także z kilku innych źródeł. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej), sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej), sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym)

– Jeżeli chodzi o współczynniki, które są brane pod uwagę i podzespoły tego rankingu, jest tutaj element sukcesu finansowego, który pokazuje dynamikę zmiany budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest to bardzo istotne, dające równe szanse porównawcze dla każdego samorządu w Polsce, nie patrząc na różnicę wielkości. Są brane również pod uwagę wszystkie dochody, a więc ta siła finansowa, to jak samorząd sobie radzi w danym okresie czasu. Kolejny punkt, który jest badany to sukces ekonomiczny, który bierze pod uwagę elementy zarówno społeczne jak również gospodarcze. Jedną z najistotniejszych danych jest zmiana odsetka osób zarejestrowanych, bezrobotnych w urzędzie pracy w danej miejscowości, a więc pokazującą kondycję rynku pracy, gospodarczą, a dodatkowo podawane są nowe zarejestrowane działalności gospodarcze na terenie miasta. Co istotne są również brane pod uwagę działalności z zakresu nowoczesnych technologii. W tym podatek CIT czyli podatek, który wpływa do miasta od firm, od spółek. I to co jest również istotne to wzrost bazy podatkowej, podatku od nieruchomości, który również pokazuje czy dany samorząd ma nowych inwestorów, nowe powierzchnie dla przedsiębiorstw. Trzeci element, który jest badany to infrastruktura, a więc wszystkie te działania, które są związane z pozyskaniem środków europejskich przez dany samorząd. Badane są tutaj również powierzchnie nowych mieszkań, które są oddawane na terenie danego samorządu, badana jest również kwestia ekologii, w zakresie zebranych selektywnie odpadów. Czwarty element badania jest to sukces społeczny, biorący pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki pokazujące rozwój społeczny m.in. edukacyjny, tutaj jest wynik egzaminu ósmoklasistów, to również dostęp do żłobków, liczba mieszkań komunalnych, ale również wszystkie wydatki związane z ochroną powietrza, gleby, ochroną przed hałasem, ochroną bioróżnorodności – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jeżeli chodzi o „sukces infrastrukturalny” w latach 2002-2006 Stalowa Wola zajmowała 170 miejsce, 2006-2010 – 213 miejsce, 2009-2013 – 121 miejsce, 2013-2017 – 210 miejsce, 2017-2022 – 109 miejsce. – Istotny awans z 210 miejsca na 109 miejsce, ale trzeba powiedzieć, że mimo wszystko Stalowa Wola nie jest tutaj nawet w pierwszej setce. To pokazuje, że pomimo tak wielkich nakładów, które były dokonane w poprzednich latach wciąż Stalowa Wola wymaga wielu nakładów inwestycyjnych. Stalowa Wola jako miasto wciąż potrzebuje odważnego, dużego programu inwestycyjnego, infrastrukturalnego. Obiektywne dane pokazują, że wciąż tutaj mamy do nadrobienia bardzo dużą lukę infrastrukturalną, aby dogonić inne miasta w Polsce. Traktuję to jako ważne zadanie, chociaż jeżeli przyjmiemy do rozliczenia rok 2023 i ten w którym jesteśmy 2024 to jestem przekonany, że dane po wykonaniu budżetu inwestycyjnego, pozyskane środki zarówno europejskie jak również rządowe już istotnie wpłyną na to by miejsce Stalowej Woli znalazło się w pierwszej setce, ale wciąż Stalowa Wola ma do wykonania olbrzymią pracę na przyszłość – mówił prezydent Nadbereżny.

W kategorii „sukces społeczny” w latach 2009-2013 zajmowaliśmy 186 miejsce, 2013-2017 – 147, 2017-2022 – 14.

W kategorii „Sukces ekonomiczny” w kadencji 2002-2006 – plasowaliśmy się na 53 miejscu, 2006-2010 – 242, 2009-2013 – 180, 2013-2017 – 137, 2017-2022 – 14. – Ten bardzo duży skok pokazuje jaka praca została wykonana w tych latach pod względem pozyskania nowych inwestorów, powiększenia przestrzeni nie tylko tej oferowanej dla inwestorów, ale też tych którzy już płacą tutaj podatki. I co najważniejsze stopa bezrobocia – to są te lata w których problem bezrobocia w Stalowej Woli został bardzo mocno ograniczony, chociaż ja zawsze podkreślam, że on dzisiaj również występuje, szczególnie w niektórych branżach. To jest wciąż bardzo ważne zadanie dla miasta, aby rozwijać miasto w tych kierunkach aby osoby pracujące w zawodach o charakterze nieprzemysłowym mogły odnaleźć się na rynku pracy w Stalowej Woli. Ale to 14 miejsce w Polsce dzisiaj jest już mocno satysfakcjonujące i bez wątpienia takie, które zawiesza mocno poprzeczkę, aby z tej ścieżki rozwoju Stalowa Wola się nie cofała – mówił włodarz miasta.

W kategorii „Sukces finansowy” w kadencji 2002-2006 było to miejsce 38, 2006-2010 – 63, 2009-2013 – 89, 2013-2017 – 97, 2017-2022 – 2. – Olbrzymi skok pod względem dynamiki budżetu przypadającego na jednego mieszkańca. Znaleźć się na drugim miejscu w Polsce jako miasto powiatowe to naprawdę olbrzymi sukces. Jest to pokazanie tej dynamiki, tego pędu rozwojowego, którego Stalowa Wola nabrała w ostatnich latach. Jest to bez wątpienia sukces – mówił włodarz miasta.

Wypadkowa wszystkich tych składowych dała Stalowej Woli 3 miejsce w rankingu w kadencji 2017-2022. W latach 2002-2006 – 46, 2006-2010 – 207, 2009-2013 – 144, 2013-2017 – 170.

– Na 267 miast w Polsce znaleźć się na 3 miejscu to olbrzymi awans, olbrzymie wyróżnienie, ale również olbrzymia motywacja pokazująca, że miasto Stalowa Wola pod względem gospodarczym, ekonomicznym, finansowym, społecznym, infrastrukturalnym może być tym miastem, które może być najlepsze w Polsce, ale wymaga to pewnej determinacji, pewnej spójnej wizji. To dla mnie osobiście jest wielka satysfakcja, wielka motywacja na przyszłość – mówił włodarz miasta.