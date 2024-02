Dr hab. Jacek Pyżalski – profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

– Jaki jest współczesny świat nastolatków?

– Świat nastolatków nie jest jednolity. To bardzo zróżnicowana grupa. Najnowsze badania dowodzą, że młodzież posługuje się głównie mobilnym internetem, a więc pozostaje online przez 24 godziny na dobę. To wyglądało inaczej jeszcze kilkanaście lat temu. Natomiast jeżeli spojrzymy na to zagadnienie z perspektywy korzyści, to maluje się nam inny obraz. Wyróżnia się grupę około 5-10 procent młodych ludzi, użytkujących internet w sposób ryzykowny. Drugą grupę, około 15 proc., stanowią nastolatkowie korzystający z sieci w sposób zbliżony do ryzykownego. 10–15 proc. to młodzi ludzie umiejący w sposób wybitny sięgać do zasobów internetu. Natomiast 60 proc. młodzieży korzysta z sieci w sposób przeciętny – nie wchodząc ani w poważne ryzyka, ani znaczące korzyści. Warto podkreślić, że grupa nastolatków nie jest jednorodna i w różny sposób wykorzystuje technologie IT.

– Z czego te różnice wynikają?

– Czynnikami tymi będzie m.in. środowisko rodzinne, w tym jakość wykorzystania internetu przez rodziców, ich zainteresowanie tą częścią życia dzieci oraz stopień uczestnictwa mediów w procesach socjalizacyjnych. Badania wykazują, że im bardziej dorośli interesują się poczynaniami potomstwa, tym mniejsze jest ryzyko zachowań ryzykownych. Ważne jest, aby rodzice prowadzili rozmowy ze swoimi dorastającymi dziećmi na temat ich zainteresowań, aktywności w internecie oraz stwarzali płaszczyznę zaufania i partnerstwa, a w trudnych sytuacjach służyli wsparciem. Jedynie taka postawa sprzyjać będzie otwartej komunikacji i bezpieczeństwu w sieci.

Kolejnym czynnikiem będzie środowisko rówieśnicze – jak najbliżsi rówieśnicy posługują się internetem, z jakich informacji korzystają, jak je wykorzystują.

Następnym obszarem, szczególnie ważnym dla nauczycieli, będzie wykorzystywanie przez młodzież internetu do nauki. Jeszcze niedawno prowadzona była nauka zdalna, która powinna okazać się sukcesem i atrakcyjną formą dla młodzieży sprawnie posługującej się technologią informacyjną i komputerową. Jednakże wiele osób przeżyło rozczarowanie, okazało się bowiem, że nauczycielom nie uczyło się łatwiej, a uczniowie nieszczególnie byli zaangażowani w zdobywanie wiedzy. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą tkwić w braku relacji społecznych, braku możliwości pracy w grupie. Trudno było rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne.

– Jakie wyzwania stają więc przed nauczycielami?

– Do najważniejszych z nich należą: zagrożenia związane z treściami w internecie; jest ich dużo, nie są kontrolowane, mogą mieć charakter agresywny, zawierać nieprawdziwe informacje dotyczące zdrowia, poglądów, przekonań; tego typu treści są łatwo dostępne dla młodego człowieka, wchodząc w internet napotyka na nie przypadkowo, nieintencjonalnie. Do tego dochodzą zagrożenia wynikające z kontaktu z innymi ludźmi, czyli doświadczanie przemocy online ze strony rówieśników bądź osób dorosłych, często nieznanych. Trzeba też zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z aktywności samego młodego człowieka, który, przykładowo, staje się sprawcą przemocy w sieci.

– Na co dorośli – rodzice, opiekunowie, powinni zwracać uwagę?

– Warto zastanowić się nie tylko nad czasem spędzanym przez nastolatka w sieci, ale także nad jakością tego czasu – czyli co tam robi i ogląda. Czas nie jest tu kluczowy.

Warto pamiętać, aby nie nastawiać się tylko na ochronę przed zagrożeniami. My dorośli, zarówno rodzice jak i nauczyciele, powinniśmy wyznaczyć sobie dwa kierunki działania. Pierwszym z nich będzie przestrzeganie przed zagrożeniami i edukowanie. Po drugiej stronie będą działania wspierające, ukierunkowujące na wartościowe wykorzystywanie zasobów internetu. Ten obszar wymaga wzmocnienia. Istnieje duża potrzeba pokazania wartościowego korzystania ze świata wirtualnego.

– Wirtualny świat to nie tylko zagrożenia, jakie pana zdaniem korzyści przynosi młodym ludziom internet?

– Jest wiele potencjalnych korzyści, m.in. w wymiarze społecznym sprzyja różnym aktywnościom, pozwala prezentować własne wytwory, projekty, tworzyć indywidualne kanały, uczyć się w wielu obszarach, rozwijać kompetencje komunikacyjne, językowe, matematyczne, nabywać umiejętności radzenia sobie z krytyką.

My, dorośli, powinniśmy stworzyć dzieciom warunki do rozwoju i kształtowania kompetencji przyszłości.

Technologia informatyczna będzie z nami na co dzień. Jednak to od nas zależy, jak będziemy młode pokolenie wprowadzali w ten wirtualny świat, czy będziemy dzieciom towarzyszyć, wspierać i tworzyć prawidłowe warunki do rozwoju.

Rozmawiała Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli