Czy kobiety są gorszymi kierowcami? Z tym mitem będzie można zmierzyć się podczas Rajdu Pań, który organizuje Automobilklubu Doliny Sanu. Zapisy chętnych do udziału w nim już się rozpoczęły.

– Chcemy walczyć z tym stereotypem, że „jak baba za kółkiem, to już największe nieszczęście”, chcemy żeby panie pokazały, że wcale tak nie jest – opowiada o idei rajdu jego organizator Marcin Ścipień, prezes Automobilklubu Doliny Sanu.

Rajd Pań odbędzie się 9 marca. Rajdowa załoga składać się będzie z dwóch osób: kierowcy i pilota. Pojazd to nasz zwykły samochód osobowy, którym jeździmy na co dzień. Najważniejszy warunek to ten, że kierowcą musi być kobieta. Wystarczy aktualne prawo jazdy. Płeć pilota nie ma znaczenia, musi jedynie mieć ukończone 17 lat, nie są wymagane żadne uprawnienia. Nie ma wymogów co do stroju załogi.

– Jest to rajd nawigacyjno-turystyczny. Nie będzie żadnych prób stricte sportowych, a jedynie ich namiastki, czyli na przykład próba na tak zwanych trolejach – zamiast tylnych kół założone są takie, które symulują jazdę w poślizgu. Ale do tego będzie wydzielony specjalny samochód – wyjaśnia prezes Ścipień.

Biuro rajdu zlokalizowano w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Skoczyńskiego. Samochody startować będą z parkingu przy poczcie, tu też będzie meta. Trasę zaplanowano w promieniu około 15 km wokół Stalowej Woli. Załogi będą wyjeżdżać z miasta i do niego wracać, odwiedzając m.in. Charzewice i Rozwadów. Poruszać się będą w większości bocznymi drogami, ale asfaltowymi. W sumie do przejechania jest około 108 km.

Załoga będzie miała kilka zadań do wykonania. Organizatorzy przewidzieli m.in. test z przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji. Na pytania odpowiedzieć może dowolny członek załogi, niekoniecznie kierowca.

Załogi startują w dwuminutowych odstępch. Laureatem rajdu zostanie ta, która przejedzie całą trasę w określonym czasie, co będzie potwierdzane na punktach kontrolnych. Ważne będą też punkty zdobyte na testach. Każda załoga otrzyma pamiątkowy upominek.

W programie są także chwile relaksu, jak degustacja kawy. A na koniec do stołu zaprosi uczestników Kuba Kuroń, który zadba o uzupełnienie straconych zasobów energii.

Osoby zainteresowane udziałem w rajdzie mogą zapisać się dzwoniąc pod numer 693 844 166.

Partonat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Partnerami wydarzenia są: Skoda Stalowa Wola, Konesso, Stalowowolska Rada Kobiet, Gotuj z Kuroniem Jakub Kuroń, Tryumf, Stalowe Żylety.