252 osoby, w tym 119 par małżeńskich, uczestniczyło 10 i 11 lutego (sobota-niedziela) 2024 r. w VII Walentynkowym Dniu Małżeńskim zorganizowanym przez parafię pw. św. Floriana i Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Dzień rozpoczynał się Mszą Świętą: w sobotę o godz. 15, a w niedzielę o godz. 12.15 w parafii św. Floriana. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz ordynariusz sandomierski, biskup Krzysztof Nitkiewicz. Słowo Boże do małżonków głosił w tych dniach dr prawa kanonicznego ks. Michał Grochowina, oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

Dalsza część spotkania: obiad, wykłady oraz zabawa taneczna odbywały się w restauracji „Sezam w Stalowej Woli. Walentynkowy Dzień Małżeński zakończył się w sobotę o godz. 23, a w niedzielę o godz. 20. Sobotnie wykłady o tematyce małżeńskiej: „Jak w codzienności dbać o małżeństwo” oraz „Czym jest małżeńska przyjaźń” poprowadzili państwo Joanna i Norbert Dawidczykowie z Ostrołęki. Prelegenci wyjaśniali słuchaczom, jak budować wzajemną relację opartą na przyjaźni pomiędzy małżonkami, na szczerości, otwartości i wzajemnym szacunku do współmałżonka. Podkreślali, że należy uczyć się kochać swojego współmałżonka, dzieci, bliskich na wzór miłości Chrystusa, który oddał za nas życie.

Wykłady niedzielne poprowadził długo wyczekiwany gość, dr Jacek Pulikowski, który przybył do Stalowej Woli wraz ze swoją małżonką Jadwigą, z Diecezji Poznańskiej. W piękny i zarazem konkretny sposób przekazał, czym jest małżeństwo, jakie mamy zadania jako małżonkowie i co czynić, kiedy w naszym związku coś zaczyna się psuć. Mówił, że nie wolno nam w żaden sposób się poddać, trzeba walczyć do końca o żonę, męża, rodzinę, zwłaszcza w obecnych czasach, gdyż jesteśmy świadkami ostatecznej walki o rodzinę, jaka odbywa się na naszych oczach.

Po konferencjach odbyła się trzygodzinna zabawa taneczna. Poprowadzili ją Ania i Maciej Najderowie z Poznania, małżeństwo zajmujące się na co dzień prowadzeniem zabaw bezalkoholowych w sposób bardzo profesjonalny.

– Celem Walentynkowego Dnia Małżeńskiego było promowanie wartości małżeństwa i rodziny oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności, które pojawiają się na drodze wspólnego, rodzinnego życia. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Małżonkowie którzy biorą w nim udział przyjeżdżają z różnych stron Polski, m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Lublina oraz bliższych i dalszych okolic Stalowej Woli – powiedziała „Sztafecie” Dorota Buczyńska, szefowa Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodaje też, iż Walentynkowy Dzień Małżeński, w ocenie uczestników, okazał się dobrym sposobem spędzenia czasu tylko we dwoje – bez dzieci, i czasem radosnej zabawy bez alkoholu.

A z ankiet, które przeprowadzono na koniec, wynika, iż cel Walentynkowego Dnia Małżeńskiego został osiągnięty. Uczestnicy wyrazili bowiem w nich swoje zadowolenie i chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Dnia.