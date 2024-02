Znamy już laureatów etapu powiatowego Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei. Triumfatorzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, który odbędzie się w Rzeszowie.

To konkurs skierowany do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Do etapu powiatowego zostało zgłoszonych 28 uczniów, którzy mieli do rozwiązania po pięć zadań, wymagających dużej wiedzy matematycznej. Poziom przygotowania młodzieży był na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wysokie wyniki punktowe za rozwiązane zadania.

Wśród uczniów klas pierwszych dwa pierwsze miejsca wywalczyli Victor Czuliński i Alex Takmadżan (obydwaj z I LO im. KEN), trzecie zaś Marcin Gąsiorek (SLO). Konrad Zagulski (I LO im. KEN) oraz Filip Gąsiorek i Wiktor Piczak (obaj SLO) okazali się natomiast najlepsi w grupie uczniów z klas drugich zdobywając ex aequo pierwsze miejsce. W grupie uczniów najstarszych (trzecia klasa) zwyciężyła Maria Chmielowiec przed Szymonem Haliniakiem (miejsce II) i Aleksem Dydakiem (miejsce trzecie) (wszyscy z I LO im. KEN).

Franciszek Leja, patron konkursu był wybitnym matematykiem urodzonym w Grodzisku Górnym. Był żołnierzem legionów, a następnie profesorem matematyki na UJ w Krakowie. Został pochowany w Grodzisku Dolnym. Zajmował się m. in analizą matematyczną.