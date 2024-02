Stalowowolska Rada Kobiet 20 lutego 2024 roku zainaugurowała cykl spotkań warsztatowych pod hasłem „Myślę pozytywnie – dbam o swoje dziecko”. To pierwsze z planowanych wydarzeń skierowanych głównie do mam dzieci żłobkowych i przedszkolnych, które zorganizowane zostały z myślą o wsparciu mam w trudnym zadaniu codziennego życia i wychowywania dzieci.

Spotkanie, które odbyło się w Centrum Aktywności Seniora przyciągnęło liczne grono zainteresowanych uczestniczek. Profesjonalne animatorki zadbały o dzieci, zapewniając im kreatywne i bezpieczne zajęcia, co umożliwiło mamom pełne skupienie się na warsztatach.

Podczas spotkania Stalowowolska Rada Kobiet przedstawiła się zgromadzonym uczestniczkom, prezentując swoje cele, misję i plany na przyszłość. W trakcie spotkania radne zaprosiły wszystkie zainteresowane kobiety do aktywnego udziału i współpracy, podkreślając, że wspólna siła i wsparcie mogą przynieść wiele korzyści społeczności.

– Dzisiejsze nasze spotkanie to również nasz dyżur. Raz w miesiącu spotykamy się tutaj w Centrum Aktywności Seniora i czekamy na Panie, by podejmować tematy, które są dla Was ważne – mówiła Radna Renata Knap.

Dyżury Stalowowolskiej Rady Kobiet odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 10.

Podczas warsztatów prowadzące Bogna Latawiec i Marzena Łata zaprezentowały praktyczne techniki pozytywnego myślenia, kładąc szczególny nacisk na samoakceptację i rozwijanie pozytywnego podejścia do samej siebie.

– Mama zdrowa, piękna, radosna dla dziecka jest najważniejsza. Dzisiejsze warsztaty są czasem tylko dla Was i wierzę, że zdobyte dziś umiejętności będą Was wspierać w codzienności, pomogą utrzymać pozytywną energię życiową, co z kolei przełoży się na lepsze relacje z Waszymi pociechami – mówiła prowadząca szkolenie Marzena Łata, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli i Radna SRK.

Stalowowolska Rada Kobiet zapewniła, że „Myślę pozytywnie – dbam o swoje dziecko” to tylko początek serii inspirujących spotkań, które pomogą matkom rozwijać się jako jednostki i lepiej radzić sobie w roli rodzica. Kolejne wydarzenia cyklu już wkrótce, a SRK serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane kobiety do udziału.