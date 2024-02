Spośród siedmiu włodarzy gmin i miast powiatu niżańskiego tylko wójt gminy Jarocin nie zamierza ponownie ubiegać się w najbliższych wyborach samorządowych o sprawowany dotychczas urząd. 7 kwietnia dojdzie tu do interesujących pojedynków i być może czeka nas kilka drugich tur (w 2018 r. dogrywka była konieczna tylko w pojedynku o fotel burmistrza Niska).

Tym jedynym niekandydującym włodarzem jest Zbigniew Walczak, który wójtem w Jarocinie jest od, bagatela, 1998 r. (rządzi tu więc szóstą kadencję z rzędu, 26. rok!).

– Za pierwszym razem wybierała mnie jeszcze rada gminy, potem wprowadzony wybory bezpośrednie, co w moim przypadku było korzystne, gdyż w radzie różnie bywało z tą większością – wspomina wójt Walczak. Zapowiada też, że nie opowie się oficjalnie za którymś z kandydatów w najbliższych wyborach wójta gminy, ale może im służyć radą.

Podpora, Domaradzki, Pawłowski, Kubasiewicz

A o urząd wójta ubiegać się tu zamierzają kandydaci trzech lokalnych Komitetów Wyborczych Wyborców. Dwaj z własnych: Tomasz Podpora z Katów (informatyk Urzędu Gminy w Jarocinie) i Paweł Domaradzki z Majdanu Golczańskiego (jest tu sołtysem), oraz Marcin Pawłowski z Szyperek (sekretarz Nadleśnictwa Leżajsk) z ramienia komitetu Bezpartyjny Samorząd.

Wiadomo też, że pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, na wójta gminy Jarocin kandydować będzie Justyna Kubasiewicz z Domostawy, szefowa powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku.

Stępak, Bujak, Bieleń. Nowakowski i Gramatyka

Pod partyjnym szyldem PiS wystartują także dwaj obecni wójtowie: gminy Jeżowe – Marek Stępak (rządzi tu od 2014 r.) i gminy Krzeszów – Stanisław Nowakowski (rządzi tu od 2002 r.)

Kontrkandydatem Stępaka będzie były sekretarz gminy Jeżowe Kazimierz Bujak (miał w ostatnich latach kilka spraw sądowych z Urzędem Gminy, zakończonych ugodą, obecnie jest tu pracownikiem gospodarczym).

– Rozwój gminy musi być bardziej zrównoważony, nie może być tak, że jedna część sołectw dostaje wielkie pieniądze, a druga wsparcie ma niewielkie. Ludzie chcą tych zmian i widać ich zaangażowanie, by to zrobić – mówi „Sztafecie” Kazimierz Bujak.

Oprócz Stępaka i Bujaka, trzecim kandydatem na wójta Jeżowego może być, z własnego komitetu wyborczego, Grzegorz Bieleń z Jaty, były radny gminy.

Z kolei w gminie Krzeszów, kontrkandydatem Stanisława Nowakowskiego będzie Wojciech Gramatyka z Krzeszowa, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Niżańskiej.

Kiszka i ktoś z „Ziemi Niżańskiej”

– Popieramy startujących pod szyldem swoich komitetów Krzysztofa Kiszkę na wójta gminy Harasiuki i Stanisława Garbacza w wyborach burmistrza Ulanowa. Do decyzji pozostawiamy sobie jeszcze wskazanie własnego kandydata bądź poparcie innej osoby w przypadku wyborów burmistrzów Niska i Rudnika nad Sanem – powiedział „Sztafecie” poseł PiS ze Stalowej Woli Rafał Weber, koordynator wyborczy??? tej partii na północy Podkarpacia.

Przypomnijmy: w 2018 r. Krzysztof Kiszka startował w Harasiukach z komitetu PiS (to jego pierwsza „wójtowska” kadencja, wcześniej w latach 1990-2014 był zastępcą wójta). Teraz kandyduje z KWW Dynamiczna Gmina.

– Nazwę wzięliśmy od nagrody, jaką otrzymaliśmy w rankingu „Nowin” dla gmin Podkarpacia, za dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2022 – mówi „Sztafecie” wójt Kiszka, który w 2018 r. nie miał kontrkandydata i wybory były tu wtedy plebiscytem za i przeciw jego osobie. Teraz przeciwko niemu ma stanąć kandydat KWW Ziemi Niżańskiej, ale oficjalnie nie wiadomo jeszcze, kto nim będzie.

Garbacz, Chmielowski, Serafin–Bąk i…?

Z kolei w Ulanowie o fotel burmistrza może ubiegać się czwórka kandydatów: urzędujący burmistrz Stanisław Garbacz z Kurzyny Wielkiej, Cechmistrz Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie Kamil Chmielowski, ekologiczna aktywistka Urszula Serafin-Bąk z Kurzyny Małej i być może kandydat lokalnego komitetu Bezpartyjny Samorząd z siedzibą w Bielińcu.

Trójka Garbacz, Chmielowski, Serafin-Bąk startuje z własnych komitetów wyborczych. Jak już wspomnieliśmy, Garbacza popiera też PiS, a Chmielowski otrzymał poparcie KWW Ziemi Niżańskiej.

Grochowski, Zięba, Ludian, Czaja, Handziak

Poparcie „Ziemi Niżańskiej” ma także Waldemar Grochowski, burmistrz Rudnika nad Sanem od 1998 roku, startujący pod szyldem własnego komitetu wyborczego Twój Samorząd.

Tak jak wójta Walczaka w Jarocinie, 26 lat temu Grochowskiego wybrała rada gminy, a potem zwyciężał w pięciu kolejnych bezpośrednich wyborach burmistrza. Mało tego, Waldemar Grochowski był w PRL-u ostatnim naczelnikiem gminy Rudnik nad Sanem.

Teraz jednym z jego kontrkandydatów będzie – jak się przedstawia na FB – przedsiębiorca „z branży edukacyjno-kulturalnej” Tomasz Zięba, startujący z KWW Razem Zmienimy Rudnik. Pisze on tu również, że obecny burmistrz prowadzi miasto i gminę w „niejasnym kierunku. Bez wizji i planu, zachowawczo. (…) Nasza gmina zasługuje na odważne inwestycje, długofalową strategię rozwoju oraz partnerskie relacje na linii samorząd — mieszkańcy”.

Z terenu gminy i miasta Rudnik nad Sanem zarejestrowano 9 lokalnych komitetów wyborczych. Jak się dowiadujemy, oprócz wspomnianej dwójki, na burmistrza kandydować zamierza jeszcze obecny radny powiatu niżańskiego Łukasz Ludian (KWW Zjednoczeni dla Rudnika), Jerzy Czaja (KWW Rudnik Nowych Szans) oraz Tadeusz Handziak (KWW Tadeusz Handziak ku Przyszłości).

Kto na burmistrza Niska

O ponowny wybór z ramienia KWW Ziemi Niżańskiej ubiegać się będzie obecny burmistrz (od 2018 r.) Waldemar Ślusarczyk. Swojego kandydata zamierza też zgłosić KWW Nisko Wspólna Sprawa – ma to być ktoś z trójki: Błażej Borowiec (radny Niska od 2010 r.), działacz Rady Osiedla Tysiąclecia Tadeusz Błażejczak i „ten trzeci”, który, jak usłyszeliśmy, może być czarnym koniem tych wyborów.

Niewykluczone, że o urząd burmistrza Niska powalczy też Sławomir Czwal z komitetu Forum Mieszkańców, były wicestarosta niżański. Z kolei wśród potencjalnych kandydatów z ramienia PiS wymienia się dyrektora niżańskiego szpitala Pawła Tofila oraz nauczyciela w NCEZ dra Konrada Krzyżaka.

***

Komitet wyborczy może zgłosić kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta do 14 marca do godz. 16, pod warunkiem, wcześniej zarejestrował kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. Ten termin upływa 4 marca o godz. 16.

W przypadku zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, gdzie okręgi są wielomandatowe, w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu.

Rada Powiatu Niżańskiego

Do wzięcia jest tu 19 mandatów, wybory są proporcjonalne, w pięciu wielomandatowych okręgach wyborczych. Jak się dowiadujemy, kandydatów zamierzają zgłosić następujące komitety:

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Niżańskiej, KWW Forum Mieszkańców, KWW Trzecia Droga, KWW Wspólny Powiat Niżański, KWW Bezpartyjny Samorząd, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.