Na głównym boisku hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli rozgrywany był w sobotę turniej finałowy Podkarpackiej Ligi Juniorek Młodszych.

O tytuł najlepszej drużyny naszego województwa w kategorii do lat 15 walczyły cztery drużyny, wśród nich dwa zespoły Karpat MOSiR Krosno oraz MKS V LO Developres Rzeszów i Vega MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany.

Finał na wyciągnięcie ręki…

Pierwsze do gry wyszły siatkarki ze Stalowej Woli i Rzeszowa. Początek należał do podopiecznych trenerów, Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego. Mijały kolejne minuty pierwszego seta, a faworyzowany Developres nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. Przegrał tę partię do 16. Również w drugiej triumfowały veganki, które w końcówce seta zachowały więcej od rywalek zimniej krwi, potrafiły wykorzystać błędu zespołu z Rzeszowa i do pełni szczęścia brakowało im już tylko jednego wygranego seta. I chyba ta świadomość za bardzo sparaliżowała naszą drużynę, bo dwa następne sety przegrała do 18, a w tie-breaku była w stanie zdobyć zaledwie 3 punkty. Do finału wszedł Developres.

W drugim meczu półfinałowym trafiły na siebie zespoły Karpat Krosno. Tu wszystko przebiegało zgodnie z planem, czyli rządziły na parkiecie siatkarki pierwszego zespołu. Spotkanie trwało bardzo krótko i zakończyło się w trzech setach.

Karpaty pierwsze, Karpaty czwarte

Godzinę później wyszły na rozgrzewkę siatkarki naszej Vegi i drugiej drużyny Karpat. I po raz drugi tego samego dnia nasza drużyna musiała rozegrać pięć setów. Na szczęście tym razem los okazał się łaskawy, tie-breaka wygrały do 5 i po meczu mogły na parkiecie wykonać taniec radości.

Nie było za to większych emocji w finałowym pojedynku. Krośnianki od początku sezonu stawiane były w roli faworyta do zdobycia mistrzostwa Podkarpacia w kategorii juniorek młodszych i w sobotę zawodniczki trenera Tomasza Płaskiego potwierdziły, że nie przypadkiem wygrywały w lidze, co leci.

Po meczu finałowym Grzegorz Domański – dyrektor MOSiR w Stalowej Woli oraz Marcin Kuszaj – członek zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej wręczyli zespołom puchary oraz nagrodzili wyróżnione zawodniczki.

Vega/UKS Zaleszany występowała w składzie: Aleksandra Stadnik, Katarzyna Mierzwa, Wiktoria Kowalik, Zuzanna Iskra, Amelia Wargala, Julia Cygan (libero), Wiktoria Kruczek, Martyna Winiarska, Weronika Dydak, Alicja Kaczyńska. Trenerzy: Marian Godawski, Mirosław Sroka.

MVP turnieju została Amelka Pudełko (Karpaty). Wyróżnione zawodniczki: Zoia Takhtai (Karpaty), Karolina Piotrowska (V LO Developres), Wiktoria Kowalik (Vega/UKS Zaleszany), Nina Pelczar (Karpaty II).

Półfinały: CES Vega MOSiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany – MKS V LO Developres Rzeszów 2:3 (25:16, 26:24, 18:25, 18:25, 3:15), Karpaty MOSiR Krosno – Karpaty MOSiR II 3:0 (25:16, 25:17, 25:13).

Mecz o 3. miejsce: CES Vega/UKS Zaleszany – Karpaty II 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 25:20, 15:5).

Mecz o 1. miejsce: Karpaty – V LO Developres 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).