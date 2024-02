Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o kolejnej kampanii, która polega na rozsyłaniu przez cyberprzestępców wiadomości mailowych rzekomo pochodzących od Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia.

Z treści przesyłanych wiadomości wynika, że osoba, która ją otrzymała powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie stanowiące załącznik do wiadomości email.

W celu uwiarygodnienia swojej wiadomości przestępcy podpisują ją, jako Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Do wysyłanych przez oszustów wiadomości dołączany jest załącznik rozpoznawany jako dokument w formacie „pdf”. Z jego treści wynika, że osoba, która jest adresatem wiadomości jest podejrzana o dokonanie przestępstw o treściach pornograficznych i jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi.

Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy. Jej celem może być kradzież naszych danych czego konsekwencją może być utrata naszych pieniędzy.

Opisywane maile ZAWIERAJĄ NIEPRAWDZIWE informacje! Polska Policja nie jest ich autorem.

– Nawet jeżeli popełniłeś czyn karalny, to Policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w Kodeksie Postępowania Karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie nie informujemy poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto dołączone do maila pliki, mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego zalecamy nie otwierać takich załączników! Jeśli otrzymałeś podobną wiadomość na swoją skrzynkę pocztową warto to bezpośrednio zgłosić poprzez stronę https://www.cert.pl/ – informuje Policja.