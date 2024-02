W SWVA na pierwsze miejsce wrócili „artyści”. W najważniejszym meczu ostatniej kolejki pokonali PHU Sarzyna i tym zwycięstwem przybliżyli się znacznie do mistrzowskiego tytułu.

Spotkanie od początku do końca było wyrównane, o czym chociażby świadczą wyniki poszczególnych setów, ale to Art-Greg przez praktycznie cały mecz był na prowadzeniu. PHU cały czas musiało gonić wynik.

Art-Greg wygrał w trzech setach i awansował na czoło ligowej tabeli, i jak zapowiadają kibice SWVA, nie odda fotela lidera do ostatniej kolejki. Także trzy sety obowiązywały w dwóch pozostałych meczach rozgrywanych ostatniej soboty. Leśnik nie miał problemów z pokonaniem „behapowców”, a Konzbud pozwolił Damontowi zdobyć w trzech setach zaledwie 25 punktów.

W najbliższej serii spotkań, interesująco zapowiada się ostatni z zaplanowanych meczów, w którym siłę lidera zweryfikuje WP-Transfer. Będzie to także pojedynek ojca z synem. Marcin Rąpała jest wieloletnim zawodnikiem WP-Transferu, a jego syn Michał reprezentuje Art-Greg. W pierwszym spotkaniu triumfował Rąpała junior. Art-Greg pokonał WP-Transfer 3:1.

PHU SARZYNA – ART GREG 0:3 (21:25, 26:28, 25:27),

SARZYNA: Rafał Potaczała, Tadeusz Zebzda, Ireneusz Woś, Witold Mordyas, Przemysław Szczęch, Adam Szczęch, Tomasz Tudryn, Mateusz Wiekiera, Piotr Wiekiera.

ART-GREG: Norbert Syrek, Kamil Zarewicz, Katarzyna Hanejko, Robert Bołotiuch, Wojciech Bąk, Tomasz Adamowicz, Piotr Sołowij, Hubert Wiśniowski,Miron Zając, Michał Rąpała, Kamil Rydzi.

Wyniki 11. kolejki: Damont – Konzbud 0:3 (7:25, 7:25, 11:25), BHP PPOŻ T.Mazur – Leśnik 0:3 (12:25, 21:25, 17:25), pauzował WP-Transfer.

1. Art–Greg 10 25 8 2 26-8

2. WP-Transfer 9 20 7 2 23-9

3. PHU Sarzyna 9 20 7 2 23-10

4. Konzbud 9 18 6 3 21-11

5. Leśnik 9 10 3 6 11-18

6. BHP PPOŻ 10 6 2 8 7-26

7. Damont 10 0 0 10 1-30

12. kolejka, 24 lutego: BHP PPOŻ T.Mazur – PHU Sarzyna (mecz zaległy, 10), Konzbud – Leśnik (11.40), WP–Transfer – Art-Greg (13.20), pauzuje Damont.