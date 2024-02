We wtorek, 20 lutego w przestrzeni publicznej gruchnęła informacja, że dyrekcja stalowowolskiego szpitala nie przedłużyła umowy z Podkarpacką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dzierżawę pomieszczeń w lecznicy. Z tą informacją pojawiła się obawa, gdzie w takiej sytuacji stacjonować będą stalowowolskie karetki. Dyrektor szpitala i starosta stalowowolski zapewnili, że umowa nie została aneksowana w dotychczasowej formie bowiem konieczne są zmiany jej zapisów chociażby ze względu na planowany remont szpitalnego podjazdu, gdzie obecnie stoją karetki. – Na pewno pacjenci nie będą zostawieni bez opieki – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala.

– Z różnymi podmiotami mamy podpisane umowy na różny okres czasu i ze stacją pogotowia ratunkowego w Mielcu również taką umowę mamy podpisaną, która kończy się z dniem 29 lutego 2024 roku. W związku z powyższym, 18 stycznia pan dyrektor Grzegorz Gałuszka, który jest dyrektorem pogotowia mieleckiego, złożył do nas propozycję aneksu do obowiązującej umowy. Po przeanalizowaniu przez zespół radców prawnych w naszym szpitalu, została podjęte decyzja, że niestety ten aneks nie spełnia wymogów prawnych i nie można tej umowy obowiązującej aneksować. W związku z powyższym, ze strony szpitala zostało wystosowane zaproszenie, do pana dyrektora Gałuszki na jutro (21.02.2024 r) na spotkanie, żeby porozmawiać na temat podpisania nowej umowy, czyli nie aneksować tej obowiązującej, tylko podpisać nową. I takie spotkanie w dniu jutrzejszym się odbędzie – mówiła na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor szpitala w Stalowej Woli, Monika Pachacz-Swiderska.

Dodała, że nowa umowa którą szpital chce zaproponować Stacji Pogotowia Ratunkowego związana jest m.in. z kwestią planowanych prac remontowych nad przebudową podjazdu.

– Z Funduszu Medycznego otrzymaliśmy środki finansowe w tamtym roku i w tym roku te prace chcemy rozpocząć. W związku z tym, że w aktualnej umowie jest element, który mówi o tym, że karetki pogotowia stoją na tym podjeździe więc musimy usiąść do rozmów z dyrektorem Gałuszką i zastanowić się gdzie na ten czas zmienić ich miejsce. Jesteśmy otwarci na kontynuację współpracy – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

– Ta umowa nie mogła być podpisana na warunkach takich jak pan Gałuszka sobie życzył, czyli aneksowanie starej umowy, która już 3 lata funkcjonowała, z uwagi na zmiany, które są istotne w tej umowie. Oprócz tego co pani dyrektor tu powiedziała, ta cała część, ta sień to wszystko będzie przebudowane, remontowane, pozyskaliśmy ponad 13 mln zł. W tym roku podejmiemy przebudowę całego tego wjazdu więc nie możemy się opierać na umowie, która nie jest adekwatna do rzeczywistości, która nas będzie spotykała w najbliższych dniach – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Zaznaczył, że tematem negocjacji powinna być również kwestia opłat.

– Przez trzy lata zmieniły się ceny nieporównywalnie do tego co było. I też trzeba się zastanowić na przykład nad odpłatnością chociażby za media. Pracownicy pogotowia w Mielcu korzystają z naszych pomieszczeń, oni również tam mają kuchnię, pralnię, mają różne rzeczy, więc ten prąd jest też istotnym źródłem utrzymania. Jesteśmy za tym, żeby ten podmiot dalej tutaj u nas stacjonował i służył naszym mieszkańcom – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Głos w tej sprawie zabrał także prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. – Kwestia Pogotowia Ratunkowego jest kwestią fundamentalną, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli. Złożyłem deklarację włączenia się w rozmowy i znalezienia rozwiązania aby żadnego zagrożenia dla mieszkańców Stalowej Woli nie było – mówi włodarz miasta. – Pogotowie powinno być zintegrowane ze szpitalem, natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych nie byłoby takiej możliwości, to ja zapewniam, że miasto Stalowa Wola wskaże taką lokalizację, gdzie takie pogotowie mogłoby funkcjonować zapewniając szybki dojazd, szybką interwencję dla mieszkańców Stalowej Woli – dodał.

AKTUALIZACJA

Spotkanie dyrekcji szpitala w Stalowej Woli z zastępcą dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu odbyło się w środę, 21 lutego. Jak powiedział „Sztafecie” po spotkaniu starosta Janusz Zarzeczny, obie strony chcą kontynuować współpracę. 27 lutego planowane jest podpisanie nowej umowy.