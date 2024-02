Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli „wyłączyła” w sali widowiskowej funkcję kinową. Lukę tę w niedalekiej przyszłości ma wypełnić kino Ballada, które po remoncie zaświeci nowym blaskiem. Stalowowolski magistrat proces przywracania Ballady do życia rozpoczyna od projektu, na opracowanie którego właśnie ogłoszono przetarg.

– Robimy dziś pierwszy krok w procesie modernizacji jednego z najważniejszych miejsc kulturalnych w naszym regionie – kina Ballada. Jest to krok nie tylko w kierunku poprawy infrastruktury, ale również inwestycja w naszą wspólną kulturową przyszłość. Kompleksowa dokumentacja projektowa obejmie wszystkie aspekty modernizacyjnej budynku – od jego piwnic po dach. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego obiektu, który jednocześnie będzie szanować i podkreślać historyczny charakter tego miejsca. Dlatego, by przywrócić dawne walory architektoniczne i estetyczne tego miejsca, do zamówienia dołączony został opis historyczny oraz pierwotna dokumentacja projektowa z czasów powstania „Ballady”, która stanowić będzie inspirację dla projektantów. Chcemy, aby ten odnowiony obiekt nie tylko służył mieszkańcom jako nowoczesne centrum rozrywki, ale także przypominał o historii tego miejsca i wpisywał się w krajobraz naszego miasta – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ogłoszone postępowanie przetargowego dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej – termomodernizacji oraz remontu wraz z przebudową w zakresie modernizacji budynku kina „Ballada”. Opracowanie dotyczyć powinno również wejścia głównego do obiektu, pracowni plastycznej, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych znajdujących się w podpiwniczeniu budynku oraz pomieszczeń sanitarno-magazynowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Dodatkowo zainteresowani w dokumentacji powinni uwzględnić konieczne zagospodarowanie terenu bezpośrednio związanego z obiektem oraz zabezpieczenie miejsc postojowych dla posiadaczy rowerów.

Dokumentacja projektowa, która ma powstać w ramach ogłoszonego przetargu podzielona jest na dwa etapy pierwszy ma dotyczyć modernizacji energetycznej budynku, a drugi remontu i przebudowy pod kątem działalności kinowej i artystycznej budynku Ballady.

Pierwszy etap zakłada m.in. wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynku, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej OZE, modernizację systemów grzewczych z zastosowaniem automatyki pogodowej, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie systemów chłodzących. Będzie też modernizacja instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto wyremontowane zostaną ściany, sufity i podłogi w pomieszczeniach. A wszystko to z dostosowaniem do obowiązujących przepisów o dostępności i zaleceń przeciwpożarowych. Planowany jest też montaż monitoringu wizyjnego.

Kolejny etap zakłada adaptację pomieszczeń na poziomie piwnic na potrzeby teatru repertuarowego. Sala teatralna szacunkowo powinna pomieścić około 50 – 80 osób oraz być wyposażona w technikę sceniczną w tym scenę kameralną z prawidłową akustyką. Dodatkowo „w piwnicach” powstanie studio nagrań multimedialnych, pomieszczenia pracy indywidualnej, miejsca spotkań, magazyn kostiumów i rekwizytów oraz studio do prowadzenia warsztatów. Planowana jest modernizacja sali kinowej i pomieszczeń kina z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Pojawia się tam nowe fotele, które pomieszczą szacunkowo około 400 – 450 osób, a zmieniona geometria podłogi poprawi widoczność ekranu kinowego. Sala kinowa wykorzystywana będzie również jako sala konferencyjno-widowiskowa.

Ważnym aspektem jest dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami w tym wejścia głównego oraz podjazdu dla osób na wózkach. W budynku zaplanowano też windę osobową mająca na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnością do sali teatru repertuarowego.