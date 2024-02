Końcem 2023 roku dobiegły końca prace związane z ochroną przeciwpowodziową wzdłuż rzeki Osa. Zadanie pochłonęło blisko 22 mln zł.

Realizacja zadania została podzielona na cztery etapy. Etap pierwszy to „Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000-1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany” w ramach zadania „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000-10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie” – wartość robót ok. 3,2 mln zł.

Etap drugi dotyczył wykonania pierwszej części robót budowlano-montażowych – wartość robót ok. 1,4 mln zł. Etap trzeci to wykonanie drugiej części robót budowlano-montażowych – wartość robót ok. 79 tyś. zł. Etap czwarty to wykonanie trzeciej części robót budowlano-montażowych – wartość robót ok. 14 mln zł. Ogółem inwestycja pochłonęła 21,679 mln zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty budowlano – montażowe: budowa trzech i rozbudowa jednego odcinka wału przeciwpowodziowego o łącznej długości 5,447 km, budowa dwóch odcinków kanałów ulgi o łącznej długości 3,110 km, budowa pięciu śluz wałowych, budowa dziewięciu ramp wałowych, budowa dziewięciu wjazdów na wał, budowa ośmiu przepustów, budowa drogi technologicznej na koronach wybudowanych odcinków wałów.