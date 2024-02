W sobotę 17 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyła się Gala Szlachetnej Paczki. Spotkanie było okazją do podsumowania akcji oraz podziękowania sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom.

Idea Szlachetnej Paczki powstała w 2001 roku w Krakowie i była ogólnopolskim programem społecznym realizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA, którego prezesem był ks. Jacek Stryczek. Głównym celem Stowarzyszenia była pomoc materialna i mentalna osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Główny cel programu pozostał niezmienny.

Szlachetna Paczka nie istniałaby gdyby nie wolontariusze, darczyńcy i sponsorzy. To oni są jej sercem. Wolontariuszki i wolontariusze docierają do rodzin, które dotknęła bieda czy tragedia, poznają ich trudności i decydują o najlepszej formie pomocy. Darczyńca to ktoś, kto do paczki wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne serce. Paczkę przygotowuje sam lub w większej grupie – z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Darczyńcami zostają także całe szkoły, urzędy, zakłady pracy.

– To pierwsza historyczna gala rejonu Stalowej Woli. Okazja do podsumowania całego naszego weekendu cudów, który odbył się 15, 16, 17 grudnia 2023 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach. W tym roku pierwszy raz pełnię rolę lidera i pierwszy raz w Stalowej Woli została zorganizowana stalowowolska Gala Szlachetnej Paczki, na której chcielibyśmy podziękować naszym darczyńcom, sponsorom, ubiegłorocznej edycji i zaprosić ich do kolejnych. Są to również podziękowania dla wolontariuszy, ponieważ jest ich coraz mniej i chciałabym w ten sposób też zachęcić nowych wolontariuszy żeby przychodzili do nas, zobaczyli, że u nas jest fajnie, że u nas jest wesoło, jest ogrom pracy, ale myślę, że dajemy sobie radę – mówiła Aneta Sierant Lider Rejonu Szlachetnej Paczki w Stalowej Woli.

W tym roku wolontariusze odwiedzili 30 rodzin, z których do programu zakwalifikowano 25 rodzin, które znalazły swoich hojnych darczyńców.

– Najważniejszymi potrzebami naszych rodzin była przede wszystkim żywność, środki czystości i odzież. Był też sprzęt gospodarstwa domowego, były bony do sklepów. Rodziny były zadowolone, wzruszone, i naprawdę ich wdzięczność była ogromna – mówiła Aneta Sierant.

Historia „paczki” rejon Stalowa Wola sięga 2010 roku. Pierwszym liderem został Piotr Kawka. Działało wtedy dziesięciu wolontariuszy, a większość z nich to byli harcerze. Stalowowolski zespół zorganizował paczki dla 14 potrzebujących rodzin. Kolejnymi liderami rejonu byli: Maja Piekarz, Dorota Baran, Agnieszka Żymek, Marcin Siembida, a od 2023 roku Aneta Sierant.

– Rodziny nasze były z powiatu stalowowolskiego, ale też przejęliśmy 4 rodziny z Krzeszowa – mówiła Aneta Sierant.

W ostatniej edycji w rejonie Stalowa Wola pracowało 8 wolontariuszy. Osoby chcące zostać wolontariuszem mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej strony internetowej Szlachetnej Paczki. Zgłoszenia są w sierpniu.

– To już kolejna akcja kiedy Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola i Ośrodek Kibice Razem biorą udział w akcji, Szlachetna Paczka, w tym roku trafiliśmy na przewspaniałą rodzinę, była to trzyosobowa rodzina, zbieraliśmy środki kosmetyczne, żywność, ubrania i obuwie, dla dziewczynki zbieraliśmy również artykuły szkolne. Później spotkaliśmy się w stowarzyszeniu, było bardzo dużo chętnych, ludzie przynosili różne rzeczy, uzbieraliśmy zabawki, maskotki, ponad stan wszystkiego i razem zapakowaliśmy paczki i przekazaliśmy w OSP Charzewice – mówiła Anna Kosierb.