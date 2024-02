W przedostatnim swoim występie ligowym koszykarze Stali Stalowa Wola nie dali żadnych szans Pempie Resovii. Już do przerwy drużyna trenera Rafała Partyki wygrywała różnicą 50 punktów.

Mecz zgromadził rekordową w tym sezonie liczbę widzów. Stara trybuna hali MOSiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli, ta od strony wejścia głównego, zapełniła się niemal w połowie, a i naprzeciwko zasiadło kilkadziesiąt osób. Ile dokładnie widzów oglądało mecz Stali z Resovią nie wiadomo. Impreza nie była biletowana. Jedno natomiast jest pewne. Stalowa Wola wciąż kocha basket i cały czas wierzy w powrót tej dyscypliny na salony.

Kacper Chamera i dzieci we mgle

Zainteresowanie kibiców meczem, został doceniony przez koszykarzy. Stal rozpoczęła mecz z ogromnym animuszem. Młody zespół z Rzeszowa nie mógł odnaleźć się w początkowej fazie spotkania. Podopieczni trenera Grzegorza Wiśniewskiego przypominali dzieci we mgle. Bardzo dobrze wszedł w mecz Kacper Chamera. Otworzył wynik dwoma celnymi rzutami wolnymi, a za chwilę zdobył pod rząd 6 punktów. Stal objęła prowadzenie 8:0 i nie pozwalała resoviakom rozwinąć skrzydeł. W 5. minucie po celnym rzucie „za trzy” Macieja Paterka było 21:2, w dwie minuty później, po celnym rzucie spod kosza Marcina Bandygi oraz trójkach Mateusza Łabudy i Leszka Kaczmarskiego plus jego celnym rzucie z dystansu, goście przegrywali różnicą 31 „oczek” (4:35). Pierwszą kwartę zakończył „trójką” Kacper Kędra i jednym celnym wolnym Jakub Kawalec. Po 10. minutach Stal prowadziła 41:9.

Trzy minuty Wojtkowe!

Po minutowej przerwie obydwa zespoły wróciły na parkiet, ale obraz gry nie zmienił się. To nadal Stal nadawał ton boiskowym wydarzeniom. To zawodnicy trenera Rafała Partyki robili wszystko, co w ich mocy by usatysfakcjonować swoją publikę i dać im radość z oglądania koszykówki.

Pierwsze trzy minuty drugiej odsłony do teatr jednego aktora – Wojciecha Barana. Niespełna 17-letni gracz Stali był nie zatrzymania pod tablicą Resovii. Trzy jego indywidualne akcje zakończyły się umieszczeniem piłki w koszu i za każdym razem dodatkowym rzutem wolnym, który Wojtek zamieniał na kolejne punkty. Stal po 13. minutach meczu prowadziła 41:11. W końcówce drugiej kwarty kilka udanych podkoszowych wejść zaliczył Marcin Bandyga. „Wjeżdżał” w strefę podkoszową, rozstawiając na lewo i prawo, dużo słabszych fizycznie od siebie rzeszowiaków i po jednej z takich akcji, Stal po raz pierwszy osiągnęła 50-pkt przewagę 70:20. Po dwudziestu minutach resoviacy czuli się, jakby po nich czołg przejechał…

Wyrozumiały trener

Po przerwie emocje opadły. Stalowcy mając ogromną przewagę, mogli pozwolić sobie na koszykarskie „wygibasy”. Już nie stali twardo na nogach w obronie, już nie atakowali z takim rozmachem i z chęcią podwyższenia prowadzenia, jak w pierwszych dwóch kwartach.

Pod koniec 36. minuty, setny punkt po rzucie „za trzy” zdobył Leszek Kaczmarski, a spotkanie zakończył – także celną „trójką” – Maciej Paterek. W Stali zabrakło w tym meczu Aleksandra Jadasia, który skręcił nogę w kostce.

– Przegraliśmy trzecią i czwartą kwartę, ale po dwóch pierwszych nikt chyba nie miał złudzeń, która drużyna jest lepsza i kto wygra mecz. A nie wygraliśmy wyżej, choć na pewno było nas na to stać, bo ciężko o konsekwentną grę, kiedy prowadzisz 50-punktami. Ja to rozumiem. Z własnego doświadczenia wiem jak to wygląda – powiedział „Sztafecie” trener Stali, Rafał Partyka.

W najbliższą niedzielę Stal wyjedzie na ostatni mecz ligowy do Krosna.

STAL – PEMPA RESOVIA 108:77 (41:9, 31:13, 21:26, 15:29)

STAL: Chamera 25, Łabuda 15 (1×3), Baran 14, Bandyga 13, Maciej Paterek 11 (2×3), Kaczmarski 10 (2×3), Kędra 10 (2×3), Krzek 9, Kawalec 1.

PEMPA RESOVIA: Janczura 23, Wróbel 21 (3×3), Gil 8 (1×3), Chamielec 7, Zukowski 7, Kubiak 6 (2×3), Moon 4, Guzek 1, Skółeczek, Rejchert, Jamrozek.