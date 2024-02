Zarzut kradzieży usłyszała 53-letnia mieszkanka Stalowej Woli, która kradła w jednym z marketów. Wartość towaru została wyceniona na kwotę blisko 1700 złotych. Kobieta za popełniony czyn odpowie teraz przed sądem. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W środę, pracownicy jednego z marketów powiadomili stalowowolskiego dyżurnego o ujęciu na gorącym uczynku kobiety, która usiłowała wyprowadzić ze sklepu wózek z zakupami o wartości ponad 900 zł. Na miejscu policjanci ustalili, że sprawcą kradzieży jest 53-letnia mieszkanka Stalowej Woli. Kobieta została zatrzymana w policyjnym areszcie.

Jak się okazało, to nie była pierwsza tego typu wizyta kobiety w tym sklepie. Kamery monitoringu zarejestrowały m.in. jej kradzież z tego samego dnia. Jak ustalono, wchodziła do sklepu, towar wkładała do wózka, po czym nie płacąc za niego opuszczała sklep, a towar ładowała do samochodu, którym przyjechała. Podczas przeszukania pojazdu, funkcjonariusze znaleźli kolejne artykuły. Kobieta kradła kosmetyki, alkohol, artykuły spożywcze i przemysłowe. Wartość skradzionych przedmiotów z jednego dnia została oszacowana na kwotę blisko 1700 zł.

W mieszkaniu 53-latki również znaleziono przedmioty mogące pochodzić z czynu zabronionego.