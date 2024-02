– Co skłoniło panią do zaangażowania się w działalność jako aktywistka w obszarze zieleni, ochrony środowiska i przyrody?

– Od kilku lat obserwujemy narastające problemy związane ze stopniowym zanikaniem zieleni miejskiej oraz zahamowaniem działań na rzecz jej ochrony. Mimo to przez długi czas pozostawałam bierna: nie uczestniczyłam w żadnych konsultacjach, warsztatach, nie wymieniałam się opinią z innymi osobami, którym leży na sercu dobro zieleni w mieście. Impulsem było przeczytanie książki pt. „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” Timothy Snyder’a, która uświadomiła mi, że nawet pojedynczy głos może wywołać istotne zmiany, a skoro tych głosów w Stalowej Woli już kilka było, to tym bardziej kolejny przyczyni się do pozytywnych transformacji.

Kolejnym impulsem, taką iskrą zapalną, była planowana kolejna wycinka pięknych drzew dookoła przedszkola na ulicy Okulickiego. To wielkie zaangażowanie mieszkańców, ich podpisy pod petycją, stały się motorem moich kolejnych kroków. Zrozumiałam, że potrzebujemy działać, aby z jednej strony wspierać inwestycje, ale z drugiej strony chronić nasze środowisko.

– Jakie konkretnie działania podejmuje pani w ramach swojej aktywności? Czy może Pani podać jakieś przykłady?

– Mój wkład w życie społeczności lokalnej nie ogranicza się wyłącznie do pisania petycji, czy uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Pojawiam się na sesjach Rady Miasta Stalowej Woli, gdzie aktywnie podejmuję tematy związane z ochroną środowiska. Niestety, pomimo moich starań, z reguły spotykam się z brakiem reakcji ze strony radnych, dlatego z przymrużeniem oka obserwuję nagły wzrost zainteresowania ekologią. Działam na różnych frontach. Reaguję na sygnały mieszkańców i to oni wytyczają mi priorytety. Od ponad roku angażuję się w rozmowy z różnymi instytucjami, takimi jak Prezydent Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa. To właśnie w trakcie tych dyskusji podejmowane są decyzje, które mają wpływ na nasze miasto. Mieszkańcy czasami nie zdają sobie sprawy, że pewne działania władz miasta to wynik tych konkretnych rozmów, tak było np. z zakupem ok. 1000 sztuk drzew do zasadzenia na terenie miasta. Obecnie trwają rozmowy w temacie ulicy Popiełuszki i Mokradeł Miejskich, i myślę, że przyniosą rezultaty, na które czeka wielu mieszkańców Stalowej Woli. Dwa tygodnie temu zakończyłam kolejny cykl spotkań z Nadleśnictwem Rozwadów.

– Czy może Pani podsumować, jakie decyzje zostały podjęte przez Nadleśnictwo Rozwadów w wyniku tych rozmów?

– Udało się przekonać pana nadleśniczego Wojciecha Madeja do weryfikacji Planu Urządzenia Lasu na lata 2022–2031 oraz odstąpienia od planowanych wycinek w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowej Woli. Konkretnie chodzi o zaniechanie wycinek wzdłuż ulicy w kierunku Przyszowa oraz obszaru przy Ciemnym Kącie. Dodatkowo, nie będą planowane wycinki w kierunku Jamnicy, a pierwotnie przewidywano takie działania w tym roku. Nadleśnictwo zobowiązało się również do poprawy stanu ścieżki edukacyjnej, która rozpoczyna się przy budynku Nadleśnictwa Rozwadów. Chcę podkreślić, że jest to autonomiczna decyzja pana Madeja. Warto również wspomnieć, że około 5 tygodni temu wysłałam zapytania o wycinki lasu dookoła Stalowej Woli do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz Ministerstwa Środowiska. Interesowało mnie, czy i kiedy oraz w jaki sposób planuje się wprowadzenie odgórnego rozporządzenia dot. utworzenia i ochrony tzw. lasów z funkcją społeczną.

– Jaką odpowiedź pani otrzymała?

– Żadnej. To rozczarowujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę obietnice, które zostały złożone podczas październikowych wyborów w ubiegłym roku. Pozostają mi rozmowy z Nadleśnictwem.

– Jak układa się pani współpraca z prezydentem i radnymi?

– Z radnymi współpracy nie ma. Jeśli chodzi o prezydenta, być może na początku zakładałam, że tylko bezkompromisowa krytyka przyniesie zmiany. Ale szybko przekonałam się, że prawdziwa siła leży w umiejętności współpracy i szukaniu kompromisów. Przyznam szczerze, że długo nie dostrzegałam pełnej wartości kompromisu jako kluczowego elementu w rozmowach. Wiem, że aby naprawdę wpłynąć na zmiany, musimy działać razem i znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich: dla tych, którzy chcą inwestycji i dla tych, którzy widzą zagrożenie w betonowaniu miasta i zmniejszaniu zieleni, a to się niestety dzieje. Choć czasami jestem jeszcze skłonna sięgać po ostrą krytykę, teraz wiem, że jedyną ostrą rzeczą, którą powinniśmy być gotowi użyć, jest nasza zdolność do negocjacji. Moja działalność i współpraca z prezydentem mogą być przedmiotem kontrowersji dla niektórych osób. Jednakże, moim celem zawsze było i nadal jest podejmowanie współpracy z wszystkimi, bez wyjątku, bo przecież mamy więcej wspólnego niż nam się wydaje: jesteśmy mieszkańcami Stalowej Woli.

– Czy jest pani zainteresowana udziałem w wyborach samorządowych?

– Gdybym została radną miejską, otworzyłoby to dla mnie nowe perspektywy, pozwalając być bliżej ludzi i mieć rzeczywisty wpływ na decyzje dotyczące naszej społeczności. Miałabym dostęp do większej ilości narzędzi i zasobów, które umożliwiłyby mi efektywniejsze działanie. „Obawiam się” jednak, że mogłabym również zrewolucjonizować pracę samych radnych, bo nie wystarczy zwołanie konferencji o istniejącym problemie, napisanie interpelacji, sztuką jest zaprezentowanie rozwiązania tegoż problemu. A więc poczekam, może któryś z komitetów nie przestraszy się i zaproponuje mi miejsce na liście, a wtedy – kto wie? Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić, jak to powiedział Stanisław Lem.

– Co chciałaby pani przekazać mieszkańcom naszego miasta?

– Stalowa Wola potrzebuje inwestycji, potrzebuje jednak również zieleni. To nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Stalowa Wola ani nie ma być buszem lub dżunglą, ani wielką halą przemysłową lub parkingiem. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju, tak aby każdy z nas czuł się dobrze w naszym mieście, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami Stalowej Woli i to nas łączy. I oczywiście zapraszam na Festiwal Roślin, który odbędzie się 23 marca w Spółdzielczym Domu Kultury. Szczegóły niebawem.