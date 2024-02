O powrocie do kraju Polaków rozsianych po całym świecie mówili członkowie komitetu wyborczego Stalowa od Nowa – Powiat od Nowa, na specjalnie zwołanej 13 lutego konferencji prasowej. Ich zdaniem, ze strony władz miasta brakuje dobrej woli i chęci, co w sytuacji demograficznej zapaści Stalowej Woli i braku rąk do pracy, wydaje się niezrozumiałe.

Przypomnieli, że z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że tylko w 2022 roku lista Polaków, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny z terenów azjatyckiej części Rosji, wyniosła ponad 7 tysięcy osób. Powinien więc zostać stworzony system zachęt, aby nasi rodacy mogli wrócić do Polski, zaadaptować się, otrzymać niezbędną pomoc, aby tu mieszkać i pracować. Ich zdaniem, tymczasowa pomoc powinna być też skierowana do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie repatrianta. Dzięki temu pozyskalibyśmy nowych obywateli.

– Corocznie w budżecie państwa w rezerwie celowej „Pomoc dla repatriantów” zabezpieczane są środki, z których gminy mogą mieć refundowane bardzo wiele wydatków związanych z przyjęciem i pobytem sprowadzonych rodaków. Niestety, w Stalowej Woli nie korzystano z tych możliwości – mówił Andrzej Dorosz, pełnomocnik komitetu.

Z kolei według Bogusława Tofilskiego, Polacy na Wschodzie od lat marzą i czekają na możliwość powrotu do kraju.

– Ci, którzy tam zostali, pielęgnują Polskość w taki sposób, że my, tu w kraju, możemy być tylko zawstydzeni. To smutne, że odstawiono ich na boczny tor. Tymczasem, jak czytamy, niebawem obywatele Ukrainy będą się domagać praw wyborczych, uznania ich za mniejszość narodową w Polsce. Za chwilę będzie z tym problem – powiedział Bogusław Tofilski.

Członkowie komitetu Stalowa od Nowa – Powiat Od Nowa, zapowiedzieli więc podjęcie działań na rzecz sprowadzania rodaków ze Wschodu. – To nasz obowiązek – podkreślali.