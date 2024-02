Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu trwa proces trzech mężczyzn oskarżonych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. We wtorek, 6 lutego br. zeznania złożył pracownik firmy transportowej z Kraśnika, która została wykorzystana przez oskarżonego Marcusa F. do przewozu paczki z nielegalną bronią z Polski do Szwecji. Dwie podobne paczki nadano wcześniej w Stalowej Woli.

Sprawa mężczyzn, którzy powiązani byli nielegalnym handlem bronią, amunicją toczy się przed tarnobrzeskim sądem od zeszłego roku. Z każdą kolejną rozprawą wiadomo coraz więcej o tym, jak działali oskarżeni ze Śląska oraz jaki związek mieli z naszym regionem.

Śledztwo w sprawie nielegalnego handlu bronią ruszyło od znalezienia przez służby szwedzkie w porcie Ystad w busie jadącym ze Stalowej Woli 10 pistoletów Glock z amunicją i magazynkami. Były one ukryte w paczkach z produktami spożywczymi oraz proszkiem do prania. Obie przesyłki nadał w firmie transportowej w Stalowej Woli oskarżony Markus F. Było to w październiku 2021 r. Jak ustalono w trakcie śledztwa, nie były to jedyne nielegalne przesyłki nadane do Szwecji.

Kontrolowany kurs

6 lutego br. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu przesłuchał mężczyznę, który pracuje w firmie transportowej w Kraśniku i 18 listopada 2021 r. został wysłany na kurs do Szwecji. Takie kursy odbywały się w jego firmie regularnie co tydzień, więc świadek dobrze znał tę trasę.

Mężczyzna zeznał, że przed wyjazdem uczestniczył w spotkaniu z szefem, któremu towarzyszyli policjanci. Dowiedział się, że podczas kursu, zostanie mu najprawdopodobniej dostarczona nielegalna przesyłka i dlatego, w busie, którym będzie kierował, pojedzie wraz z innymi pasażerami także funkcjonariusz CPŚP. Drugi policjant będzie jechał za busem nieoznakowanym radiowozem. Świadek miał odebrać podejrzaną przesyłkę z Katowic, a następnie trasą w kierunku Wrocławia udać się prosto do Świnoujścia. Z tego co pamiętał, miał ją dowieźć do Sztokholmu.

Mężczyzna dobrze pamiętał zdarzenia z tamtego dnia i zeznał, że faktycznie odebrał paczkę na jednej ze stacji benzynowych w Katowicach od mężczyzny, z którym wcześniej rozmawiał o jej nadaniu. Gdy miał ją już w busie, policjant przekazał mu wiadomość, aby zatrzymał się za ok. 10-20 km na kolejnej stacji benzynowej i on z tą paczką wysiądzie. Tak też się stało. Świadek zeznał jeszcze, że przeszedł rutynową kontrolę na terminalu w Świnoujściu, a w Szwecji nie był już zatrzymywany przez służby celne. Gdy odebrał telefon w sprawie odbioru paczki nadanej w Katowicach, skłamał rozmówcy, że wraz z dwiema innymi przesyłkami została zatrzymana przez służby celne w Świnoujściu po tym, jak wskazał ją pies.

Broń ukryta w proszkach do prania

Kierowcy z Kraśnika nie spotkały żadne przykre konsekwencje spowodowane tym, że oskarżony Marcus F. wykorzystał go do przewozu paczki. Stało się tak dlatego, że funkcjonariusze CBŚP mieli już namierzony kanał przerzutowy, którym sterował Marcus F. Kilka tygodni wcześniej nadał on bowiem dwie inne paczki w Stalowej Woli, które zostały ujawnione podczas kontroli celnej w Szwecji. W tamten feralny kurs pojechali dwaj pracownicy stalowowolskiej firmy przewozowej.

– Regularnie jeździmy z paczkami do Szwecji. Procedury wyjazdów zawsze są takie same. Sprawdzamy listy przewozowe i otwieramy paczki, aby sprawdzić, czy nie zawierają produktów niezgodnych z naszym regulaminem. W tych dwóch paczkach, które zostały wówczas nadane w siedzibie naszej firmy w ostatniej chwili były artykuły spożywcze i duże proszki do prania i nie wzbudziły podejrzeń. Zostały ponownie zaklejone i włożone do busa – relacjonował poza salą sądową świadek ze Stalowej Woli.

Zatrzymani i aresztowani

Dwóch kierowców ze Stalowej Woli pojechało w październiku 2021 r. z transportem do Świnoujścia i promem do Szwecji. Kontrolę celną przeszli w porcie Ystad i tam ujawniono, że w dwóch przewożonych przez nich paczkach znajduje się broń i amunicja. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przez pierwsze kilkadziesiąt godzin nie było z nimi kontaktu.

Do kierującego firmą transportową ze Stalowej Woli rozdzwoniły się telefony od adresatów przesyłek, które miały zostać dostarczone w Szwecji, a on sam próbował ustalić co stało się z jego pracownikami, pojazdem i ładunkiem, który przewozili.

– Dla jednego z kierowców to był pierwszy kurs w życiu, więc tym bardziej się o niego martwiłem. Z drugim przyjaźnimy się od lat. Robiłem wszystko, aby dowiedzieć się co się stało jak mogę pomóc. W końcu udało mi się skontaktować ze szwedzkimi adwokatami i sam pojechałem do Szwecji, aby jak najszybciej wyjaśnić tę sytuację. Złożyłem tam szczegółowe zeznania, które w pełni pokrywały się z tym co zeznali kierowcy. Było jasne, że ich rola w tym zdarzeniu ograniczała się do przyjęcia paczek i transportu. Zatrzymani kierowcy ze Stalowej Woli spędzili jednak w szwedzkim areszcie aż cztery tygodnie. Żaden z nich nie wrócił już do pracy w transporcie. Tamten wyjazd okazał się zbyt dużą traumą.

– To był czas tuż przed świętami, zostaliśmy bez ludzi, nikt zresztą nie chciał jeździć do Szwecji po tym, co spotkało chłopaków. To mnie wówczas bardzo przytłoczyło, zaciążyło na relacjach przyjacielskich, rodzinnych. Myśmy się wszyscy przyjaźnili, a tu nagle wybuchła taka afera, której nikt się nie spodziewał i nikt z nas nie miał w niej udziału, po za tym, że zostaliśmy po prostu wykorzystani. Od szwedzkich prawników słyszałem, że to bardzo krótko, że oni spędzili w tym areszcie miesiąc, ale dla nas to było bardzo długie cztery tygodnie – mówił świadek.

Polsko-szwedzkie śledztwo

Na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiada oprócz 31-letnigo Marcusa F., także jego kuzyn 40-letni Tomasz F. i 46-letni Leszek S. Mężczyźni mają postawione różne zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej. Zarzucane im czyny są zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. W sprawie tej, na terenie Szwecji zatrzymane zostały trzy kolejne osoby: Szwedka i dwóch obywateli Polski. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy prokuratura polska w trakcie śledztwa współpracowała z organami ścigania w Szwecji, przy wsparciu prokuratora z Eurojust oraz oficera łącznikowego na kraje skandynawskie.

Kolejna rozprawa przed tarnobrzeskim Sądem Okręgowym odbędzie się 21 lutego br. w kancelarii tajnej.

