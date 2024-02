14 lutego 1942 roku, decyzją Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową. Na ziemiach polskich zaczęła działać największa w okupowanej Europie podziemna armia. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zaprasza do wspólnego upamiętnienia tej legendarnej formacji, w 82. rocznicę jej powstania.

Armia Krajowa działała od lutego 1942 roku aż do rozformowania w styczniu 1945. Te zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego funkcjonowały na terytorium państwa polskiego okupowanego przez Niemcy i ZSRR, mobilizując społeczeństwo do walki i przygotowując kraj do powstania powszechnego. Armia Krajowa była – jak podkreślają historycy – „największym, najbardziej zaawansowanym i najlepiej zorganizowanym ruchem oporu w całej Europie”.

Z okazji przypadającej w tym roku 82. rocznicy powstania AK, Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola, we współpracy z Fundacją KEDYW, SRH Partyzant oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy „Ocalić od zapomnienia” zapraszają na rocznicowe obchody poświęcone dziejom Armii Krajowej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 18 lutego, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w godz. od 13 do 17.30. W programie przewidziano: pokaz broni i militariów z czasów okupacji, konkurs dla rodzin oraz prelekcję na temat AK obwodu Nisko-Stalowa Wola.

Bilety wstępu – 1 zł.