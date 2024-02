12 lutego o godz. 16 upłynął termin zgłaszania do rejestracji komitetów w najbliższych wyborach samorządowych. Jak dotąd, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 13 ogólnopolskich komitetów spośród 36 zgłoszeń. Z kolei komisarz wyborczy w Tarnobrzegu opublikował już ostateczną listę lokalnych komitetów zarejestrowanych m.in. na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.

Zacznijmy od komitetów ogólnopolskich. PKW zarejestrowała dotąd m.in. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Gdy zamykaliśmy ten numer „Sztafety”, na rejestrację czekał wciąż m.in. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni — Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Suwerenna Polska.

Listy tych komitetów mogą pojawić się w niektórych gminach, miastach i powiatach na naszym terenie. I tak PiS na pewno zgłosi swych kandydatów do Rady Miejskiej Stalowej Woli i Rady Powiatu Stalowowolskiego oraz w gminie Zaleszany. Z kolei w powiecie niżańskim pod szyldem PiS kandydaci startować będą do Rady Miejskiej i Rady Powiatu oraz do rad gmin Jeżowe i Krzeszowa oraz być może Jarocina. Trwają też rozmowy o poparciu przez PiS lokalnych komitetów w innych gminach tego powiatu.

Wiadomo już, jakie lokalne komitety zarejestrowane zostały w tarnobrzeskiej Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Obejmuje ona swym zasięgiem pięć powiatów: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg jako miasto na prawach powiatu. W sumie zarejestrowano tu 155 lokalnych komitetów wyborczych.

A oto ostateczna lista lokalnych komitetów wyborczych zarejestrowanych w powiatach stalowowolskim i niżańskim. Wszystkie to Komitety Wyborcze Wyborców (KWW), następnie podany jest pełnomocnik komitetu i jego siedziba. Kolejność komitetów według wykazu Delegatury KBW w Tarnobrzegu.