Wiele wskazuje na to, że w powiecie stalowowolskim, tylko w gminie Bojanów urzędujący wójt nie stanie do ponownych wyborów na ten urząd. O reelekcję zamierza walczyć także burmistrz Zaklikowa. A wśród pretendentów do rządzenia gminami będzie tylko jedna kobieta.

Zgodnie z obecnymi przepisami, wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy pełnią te funkcje od 2018 r., jeśli wygrają wybory w 2024 r., to będzie ich to ostatnia kadencja na tych urzędach (ograniczenie liczby 5-letnich kadencji do dwóch, licząc od 2018 r., wprowadził PiS w 2017 r.).

Żelazny Pyrkosz

Absolutnym rekordzistą jest tu Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem, który rządzi nią od… 1998 r., czyli przez 6 kadencji z rzędu! (za pierwszym razem wybierała go jeszcze rada gminy, a od 2002 r. wygrywał w wyborach bezpośrednich. Tym razem wójt Pyrkosz wystartuje pod szyldem własnego komitetu Jedność i Postęp, mając także poparcie PiS. Liczy też na silną reprezentację swego komitetu w radzie gminy (w 2018 r. komitet Pyrkosza zdobył tu 12 z 15 mandatów).

– Jeśli wygram i dotrwam do końca nowej kadencji, to funkcję wójta będę sprawował przez 30 lat. Na pewno przyjdzie wtedy czas na emeryturę – mówi Jan Pyrkosz.

W Zaleszanach i Zaklikowie plebiscyty?

W gminie Zaleszany w wyborach wójta zapowiada się powtórka sprzed pięciu lat – startujący po raz trzeci pod szyldem PiS wójt Paweł Gardy prawdopodobnie nie będzie mieć kontrkandydata i wybory będą rodzajem plebiscytu. W 2018 r. dostał w nim blisko 88 proc. głosów na TAK.

– Nie uciekam pod szyldy lokalnych komitetów. Dwa razy wygrywałem jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, i chcę to zrobić po raz trzeci – powiedział „Sztafecie” Paweł Gardy.

W gminie Zaleszany zanosi się też na powtórkę w wyborach do rady gminy z 2018 r. Wtedy, w 9 okręgach zgłosił się tylko jeden kandydat i automatycznie otrzymywał mandat (PiS zdobył wtedy w radzie 14 z 15 mandatów!). Teraz okręgów z jednym kandydatem jest w gminie aż 11.

W gminie Zaklików o ponowny wybór ubiegać się będzie burmistrz Dariusz Toczyski. W 2018 r. wygrał wybory pod szyldem PiS, który do rady miejskiej wprowadził 5 radnych. Tym razem burmistrz Toczyski kandyduje pod szyldem własnego komitetu wyborczego, wystawi także kandydatów do rady miejskiej. Najprawdopodobniej w Zaklikowie w wyborach burmistrza także dojdzie do plebiscytu, bo Dariusz Toczyski nie będzie mieć kontrkandydata.

Cholewiński kontra Bajgierowicz

Bardzo ciekawie zapowiada się natomiast pojedynek o urząd wójta gminy Pysznica. Przeciwko obecnemu wójtowi, Łukaszowi Bajgierowiczowi, wystartuje bowiem dawny wójt tej gminy (1992-2006) i były marszałek Podkarpacia (2006-2010) Zygmunt Cholewiński, kiedyś w PiS, teraz bezpartyjny. W 2018 r. Cholewiński powrócił do rady gminy – w obecnej kadencji jest jej wiceprzewodniczącym.

– Mam pomysł na gminę. Gmina Pysznica powinna być najlepsza nie tylko w powiecie i województwie, ale plasowaćmsię także w czołówce polskich gmin. W 2004 r. miałem przyjemność być laureatem samorządowego konkursu i znalazłem się w dziesiątce najlepszych wójtów w Polsce. Sił, werwy i pomysłów mi nie brakuje. Uważam, że gmina powinna się rozwijać bardziej dynamicznie. Rozwija się, ale może jeszcze szybciej – powiedział „Sztafecie” Zygmunt Cholewiński.

Wójt Bajgierowicz do starcia z Cholewińskim podchodzi ze spokojem. – Współpracowaliśmy w samorządzie przez ostatnie 5 lat. Nasze relacje były dobre, ale teraz będziemy rywalizować. Rozstrzygną wyborcy – mówi krótko.

Oczywiście komitety obu pretendentów wystawią też swoich kandydatów do rady gminy. W obecnej komitet Bajgierowicza ma 13 spośród 15 mandatów (w 2018 r. zmiażdżył on lokalny komitet PiS, który nie wprowadził żadnego radnego, a z Łukaszem Bajgierowiczem przegrał wieloletni wójt Tadeusz Bąk).

Koniec ery Serafina?

Ciekawa sytuacja jest też w gminie Bojanów. Rządzący tu od 2006 r. wójt Sławomir Serafin nie zarejestrował własnego komitetu (do obecnej rady w 2018 r. jego komitet „Samorządna Gmina Bojanów” wprowadził 11 radnych). Wcześnie można było jednak usłyszeć, że tym razem nie zamierza kandydować na wójta. Potem miał jednak zmienić zdanie.

– Zobaczymy za dwa tygodnie – powtarza „Sztafecie” wójt Serafin, pytany, czy może wystawi go w Bojanowie jakiś ogólnopolski komitet.

O stanowisko wójta na pewno ubiegać się tu będzie Agnieszka Kobylarz, od 2010 r. sekretarz gminy Bojanów, kandydująca z Komitetu Wyborczego Wyborców Po Stronie Mieszkańców Agnieszki Kobylarz. Swojego kandydata ma tu także zgłosić komitet Forum Powiatu.