W poprzednim wydaniu „Sztafety” pisaliśmy o tym co udało się zdziałać Niżańskiemu Centrum Kultury „Sokół” w ubiegłym roku. Tym razem skupiamy się na bieżącej działalności i planach niżańskiego „Sokoła” na 2024 rok.

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” weszło w nowy rok bardzo dynamicznie. Ostatnie dni poprzedzające przerwę świąteczną wykorzystano do przygotowania rozliczeń zrealizowanych projektów, dokonania podsumowań i przygotowania planu działania na kolejny rok.

Obrazy wiele mówią

Pierwszym wydarzeniem, na które zaproszono mieszkańców w tym roku było otwarcie wystawy Aleksandry Daleckiej-Gisges w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. To ważna wystawa z kilku powodów. W niżańskiej galerii po raz pierwszy wyeksponowano tkaninę artystyczną, a same prace artystki cechuje niezwykła precyzja i pomysłowość. Wystawa robi niesamowite wrażenie i zdecydowanie warto ją zobaczyć. Artystka jest stryjeczną wnuczką Jana Marii Gisgesa, literata urodzonego w Nisku, o którym Nisko pielęgnuje pamięć. Wernisaż odbył się w przededniu urodzin pisarza, zatem była to świetna okazja do przypomnienia jego sylwetki. Wystawę można oglądać do połowy marca. Również w styczniu Niżańskie Centrum Historii i Tradycji rozpoczęło realizację nowego cyklu wykładów pod nazwą „Obrazy mówią”. Tym razem placówka zaprasza do udziału w spotkaniach poświęconych historii sztuki. Prowadzą je dwaj pasjonaci, Marcin Folta i Tomasz Żbik. Pierwsze spotkanie dowiodło, że działanie jest strzałem w dziesiątkę. Słuchacze bez trudu wciągnęli się w fascynujące opowieści związane z tematyką postu i karnawału. Kolejne tematy, przygotowane w ramach cyklu, również wydają się obiecujące. Cykl spotkań zaplanowany jest do połowy maja. Natomiast od września NCHiT wróci do kontynuacji wykładów historycznych, poświęconych czasom drugiej połowy XIX wieku.

Gramy i pomagamy

NCK „Sokół” ma za sobą współpracę z niżańskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracownicy pomagali w organizacji styczniowego koncertu finałowego, a dodatkową cegiełkę dołożyło organizując koncert „Rockonisko” z udziałem zespołów Sacrament, Jolly Roger i Fast Fingers. Okazało się, że zespoły o cięższym brzmieniu także mają w Nisku swoich wielbicieli. Na przełomie stycznia i lutego budynek „Sokoła” opanowały dzieci i młodzież. Dla najmłodszych odbyły się półkolonie z Japonią w tle, przedstawienie teatralne z Koziołkiem Matołkiem w roli głównej i świetne warsztaty wokalno-aktorskie z doświadczonymi trenerami, znanymi z desek muzycznego teatru Buffo i pracy z uczestnikami programów telewizyjnych. Równie ciekawe zajęcia feryjne zorganizowały filie NCK w Zarzeczu i Nowosielcu.

Na scenie i ekranie

Początek lutego zaowocował też zupełnie nową inicjatywą. Tym razem Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” wyszło z propozycją do kinomanów. W Nisku założono Klub Filmowy, w ramach którego zaplanowano projekcje klasyki polskiej kinematografii. Kluczem doboru repertuaru stali się aktorzy Andrzeja Wajdy. Każdemu seansowi towarzyszyć będą prelekcje pasjonata sztuki filmowej, Jerzego Kopeczka. Cykl zainaugurował film „Niewinni czarodzieje”, jako następny przygotowano film „Popiół i diament”. Wszystkie projekcje są bezpłatne i odbywać się będą w pierwszy piątek miesiąca.

Bieżący rok zapowiada się obiecująco także jeśli chodzi o teatr. Od początku roku trwają intensywne przygotowania związane z przygotowaniem widowiska teatralnego dla dzieci. W prace zaangażowane są dzieci i młodzież z niżańskich zespołów tanecznych, wokalnych oraz młodzi aktorzy. Widowisko nosi tajemniczy tytuł „Koronkowe drzewo”. Powstaje na podstawie scenariusza Janiny Wań, reżyserii podjęła się Dorota Nieradka, która jednocześnie odpowiada za muzyczną stronę projektu, a nad choreografią pracuje Teresa Świdecka-Węglarz. Praca wre, bo premierę przewidziano już na 21 kwietnia. Poza widowiskiem trwają przygotowania do nowych spektakli grupy dziecięcej i młodzieżowej teatru „Kłaniamy się Nisko”, który prowadzi w Nisku Maria Bembenek. Intensywnie pracują także aktorzy teatru „Kontynuacja”. Przygotowują niespodziankę na zbliżającą się wielkimi krokami „Majówkę Teatralną”. Program tegorocznej edycji tej imprezy jest już prawie dopięty. Mali widzowie mogą się szykować między innymi na świetne przedstawienia teatru „Sztuka ciała”, teatru „Małe Mi” oraz na spektakle grup teatralnych działających przy NCK „Sokół”. Starsza publiczność będzie miała okazję obejrzeć sztukę w wykonaniu stalowowolskiego teatru „Ad hoc”, dwie realizacje niżańskiej „Kontynuacji” oraz spektakl w reżyserii Przemysława Tejkowskiego. Na rozgrzewkę, na początku kwietnia niżańskie centrum zaprosi widzów na spektakl komediowy „Kłamstwo” Wojciecha Malajkata, w doborowej obsadzie.

W najbliższy weekend, 18 lutego, na deskach „Sokoła” zagości Teatr muzyczny „Iwia” z widowiskiem „Miłość muzyką wyśpiewana”. Natomiast dzień wcześniej, 17 lutego, NCK zaprasza na kolejny koncert z cyklu „Muzyczny Koncep.t”. Scena będzie należała do Limboskiego. Kolejny koncert w ramach cyklu zaplanowano na 20 kwietnia. Spodziewać się można muzycznych opowieści duetu Angela Gaber & Tomasz Dybała.

Dla uzdolnionych manualnie…

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w marcu rozpoczyna realizację kolejnej edycji cyklu otwartych warsztatów rękodzielniczych „Kolektyw rodzinny”. Pierwsze warsztaty świąteczne w budynku „Sokoła” odbędą się 17 marca. Następnie przewidziano kilka plenerowych spotkań warsztatowych w okresie wakacyjnym, by tradycyjnie zakończyć cykl spotkaniem w klimatach Świąt Bożego Narodzenia. Klimat świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych mieszkańcy będą mogli poczuć także dzięki kiermaszom. Ten najbliższy, wielkanocny, odbędzie się w Nisku 20 marca.

… i dla najmłodszych, ale nie tylko

W czerwcu dla najmłodszych mieszkańców czekać będzie szereg atrakcji przygotowanych z okazji „Dnia Dziecka”, a tuż przed wakacjami niżański „Sokół” zaprosi na prezentację dorobku swoich zespołów i grup artystycznych w ramach imprezy „Szaktuła”.

Sezon wakacyjny zapowiada się jak zwykle intensywnie. Poza zajęciami dla dzieci w formie półkolonii i warsztatów artystycznych, niżańskie centrum planuje dwie duże imprezy na rozpoczęcie i zakończenie sezonu letniego nad Zalewem Podwolina, plenerowe projekcje w ramach „Kina letniego” w Parku Miejskim, imprezę integracyjną „Dzień dziedzictwa wsi Zarzecze”. Trwają także przygotowania do największej imprezy w mieście, czyli „Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej”, który odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia.

Jesień NCK otworzy imprezą „Na straży tradycji”, „Sielską Galówką” w Nowosielcu, a w połowie października zaprosi na benefis Niżańskiej Kapeli Ludowej, która w tym roku będzie obchodzić jubileusz 50. rocznicy istnienia.

– Ramowy kalendarz imprez już jest w tej chwili bogaty. Nauczony doświadczeniem, zdaję sobie sprawę, że na pewno w trakcie roku pojawią się dodatkowe inicjatywy, które warto będzie zrealizować. Jestem na to gotowy. Z taką ekipą, z jaką mam szczęście pracować, jesteśmy w stanie optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Radosław Maziarz dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

Szczegóły wydarzeń zaplanowanych przez NCK „Sokół” można poznać odwiedzając stronę internetową nck.nisko.pl oraz profile społecznościowe NCK „Sokół”.