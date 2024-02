Rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat niżański, i będzie funkcjonować od 1 lutego do 28 lutego br. W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 550 osób, w tym 32 kobiety.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku mieści się przy ulicy Sandomierskiej 1. Jej zadaniem jest stwierdzenie, czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawiający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E. W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 550 osób w tym 32 kobiety.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku uczestniczyli: starosta niżański Robert Bednarz, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski, zastępca dowódcy 18 Pułku Saperów ppłk Adam Bieniek, przewodnicząca PKL w Nisku lek. med. Zdzisława Zdonek, dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku (4 członków komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

– Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską, która przyznaje im odpowiednią kategorię. W przypadku przyznania zdolności do służby wojskowej, orzeczona osoba może starać się o powołanie do służby wojskowej. Warto zaznaczyć, że kwalifikacja wojskowa, szczególnie dla młodych ludzi, stanowi otwarcie na ścieżkę rozwoju w służbach mundurowych, które mogą wybrać jako swój przyszły zawód. Myślę, że tak jak co roku, kwalifikacja przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń. Komisja Lekarska w Powiecie Niżańskim jest gotowa do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej. Realizację zadań, które należą do Starosty, w tej chwili oceniam bardzo dobrze, bowiem zarówno lokal, jak i obsada są przygotowane do przeprowadzenia kwalifikacji. Wszyscy członkowie Komisji oraz osoby, które prowadzą rejestrację osób do kwalifikacji wojskowej są przygotowani do pracy i za chwilę zajmą swoje pomieszczenia, by móc przystąpić do realizacji powierzonych im zadań – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022–2023: zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu; zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie.

Przed komisją muszą stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.