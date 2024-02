Dwóch kierowców zlekceważyło przepisy i w miejscach, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechali zdecydowanie za szybko. Zarówno kierujący hondą jak i kierowca audi, nie dość, że stracili uprawnienia do kierowania pojazdami, to jeszcze będą musieli zdać ponowny egzamin na prawo jazdy.