Pieski czekają na nowych właścicieli.

Cleo to ok. 2-letnia, większa sunia w typie teriera. Jest bardzo przyjazna, energiczna, uwielbia zabawę i długie spacery. Świetnie dogaduje się z innymi psami. Jest idealnym psem dla osób aktywnych, lubiących piesze wędrówki.

Zara to cudna, niewielka, ok. roczna sunia. Jest bardzo wesołym psiakiem, niezwykle przyjaznym. Świetnie dogaduje się z innymi psami i kotami. Uwielbia zabawę i długie spacery, również w towarzystwie innych psów.

Balu to ok. 7-letni, średniej wielkości, niezwykle miły pies. Uwielbia spacery. Bardzo ładnie chodzi na smyczy. To idealny towarzysz dla osób lubiących piesze wędrówki.

Miki to młody, ok. 2-letni, nieduży, przyjazny psiak. Uwielbia długie spacery i kontakt z człowiekiem. Z większością psów bardzo dobrze się dogaduje, akceptuje koty. Miki jest w domu grzeczny, umie zostawać sam.

Kontakt z sprawie adopcji:

Przytulisko Psia Przystań tel. 602-199-204

Alina ma około 1,5 roku. To pies o silnym charakterze. Ładnie chodzi na smyczy, zna podstawowy komendy. Szuka opiekuna, który będzie z nią pracował i poświęci jej uwagę.

Ela to około 3 letnia sunia. Waży 12 kilogramów, jest małym pieskiem. Przyjazna, bardzo wesoła, ładnie chodzi na smyczy. Czeka na nowy dom.

Kontakt w sprawie adopcji:

Gorzyckie Stowarzyszenie Zwierzęcy Zakątek

Tel. 693-909-344

Pamiętajmy, że adopcja zwierząt ze schroniska jest wspaniałym sposobem na pomoc potrzebującym zwierzętom i równocześnie na znalezienie nowego najlepszego towarzysza.