Adopcja kota to proces, w którym przyjmuje się kota do własnego domu i staje się jego opiekunem. Jest to doskonała alternatywa dla kupowania kota ze sklepów zoologicznych lub hodowli.

Bibułka to 1,5 roczna kotka o delikatnym charakterze. Jest nieśmiała, grzeczna, uwielbia głaskanie. Szuka spokojnego i cichego domu, bo boi się gwałtownych ruchów i hałasu. Jest odrobaczona, wykastrowana, zaszczepiona, testy FIV/FeLV ujemne.

Bendżi to około 2-letni kocurek, który trafił do nas z Ukrainy. Jest ciekawski, chętny do zabawy, lubi polować na laserek. Kocurek wymaga diety ze względu na alergię pokarmową. Miał zapalenie rogówki i okresowo musi przyjmować krople do oczu. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.

Ajsza to około 2-letnia kotka. Jest towarzyska, rozmruczana. Potrzebuje domu niewychodzącego. Bardzo lgnie do ludzi. Jest odrobaczona, zaszczepiona, wykastrowana, testy FIV/FeLV ujemne.

Kontakt w sprawie adopcji:

Dom Tymczasowy u Marty

Tel. 512-303-993

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067402573891

Pamiętajmy, że opiekując się kotem, można cieszyć się wieloma korzyściami dla zdrowia. Interakcja z kotem może pomóc obniżyć poziom stresu, regulować ciśnienie krwi oraz poprawić nastrój. Dając kotu dom, pomagasz zmniejszyć liczbę bezdomnych kotów i dajesz innym zwierzętom szansę na znalezienie nowego domu.