Na nadsańskich błoniach w Stalowej Woli powstaje psi park. Za realizację inwestycji odpowiada Miejski Zakład Budynków.

– MZB w Stalowej Woli przystąpił do realizacji długo oczekiwanego „psiego parku” w Stalowej Woli. Na nadsańskich Błoniach powstaje miejsce dedykowane naszym czworonożnym przyjaciołom. Już niedługo właściciele będą mogli spacerować i bawić się ze swoimi pupilami na nowoczesnej przestrzeni, ze specjalnymi elementami zabawowymi dla psów. Cieszymy się, że Stalowa Wola dołącza do grona miast, które posiadają taką nowatorską przestrzeń. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu prac oraz oddaniu do użytku „psiego paku” – czytamy na FB MZB.

O realizację tego zadania wnioskowali m.in. radni SPS czy przedstawiciele grupy „Stalowe Psiaki”.

– W Stalowej Woli nie ma ani jednego miejsca gdzie spokojnie my i nasze psy możemy przebywać. Spacery i zabawy z psami odbywają się aktualnie w strefach przeznaczonych dla ludzi, na trawnikach, chodnikach. Dużo osób z psami korzysta z parku znajdującego się obok Szkoły Muzycznej. Wyjścia tam z psami niestety kolidują z dużą ilością dzieci. Miejsce to służy przeważnie do spacerowania rodzin z dziećmi i w związku z tym zdarzają się konflikty pomiędzy spacerowiczami, a właścicielami psów – mogliśmy przeczytać w petycji złożonej do prezydenta miasta przez grupę „Stalowe Psiaki”.

Miejsce dedykowane psiakom już niebawem będzie dostępne dla czworonogów i ich właścicieli.