Dobiegła końca dwutygodniowa przerwa w zajęciach szkolnych, czyli ferie. Domy kultury w tym czasie przeżywają istne oblężenie. Nie inaczej było w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie.

– Co roku organizujemy warsztaty kreatywne dla dzieci. Po remoncie budynku, wróciliśmy do organizowania ich właśnie w Zaklikowie. Zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu przerosło nasze oczekiwania. Bogata oferta była na tyle atrakcyjna, że miejsc zabrakło dla wszystkich chętnych. W tym roku zaproponowaliśmy lego, kino, gry i zabawy, wyjazd do strefy kosmosu, warsztaty plastyczne, kulinarne, zabawę karna[1]wałową, Dzień Babci i Dziadka. Natomiast największą frajdę dzieci miały ze spotkania z żywymi gadami, które przyjechały do nas z Motylarni z Lublina. W tym roku zabrakło śniegu ale moc atrakcji zapewnili wspaniali animatorzy GOK-u w Zaklikowie oraz ze Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej, panie z KGW z Antoniówki i Zdziechowic. Sporą atrakcją były warsztaty z tworzenia komiksów ze Zbigniewem Masternakiem. Do wakacji jeszcze daleko, ale już myślimy o letnich warsztatach dla najmłodszych – powiedziała „Sztafecie” Anna Krzyżanowska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie.

Ferie w GOK-u były świetną rozrywką dla wszystkich dzieci, które spędzały ten wolny czas w miejscu zamieszkania. Skorzystały z szerokiego wachlarza zajęć, które zaoferował im zaklikowski ośrodek kultury.