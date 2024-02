100 książek dla młodych, starszych i najmłodszych zakochanych rozdaje Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli w swojej siedzibie głównej przy ul. Popiełuszki 10. Z kolei w Filii nr 5 (os. Hutnik) na czytelników czekają walentynkowe serca z miłosnymi sentencjami.

Co zrobić, aby otrzymać książkę? – Wystarczy przyjść do Biblioteki Głównej, pożyczyć lub oddać książkę i poprosić o tę walentynkową. Te czekają w Wypożyczalni oraz w Multitece. Zarówno dla dorosłych czytelników jak i dla dzieci. Są zapakowane, możemy przeznaczyć ją na walentynkowy prezent dla ukochanej osoby, ale też nie wiemy do momentu rozpakowania, jaką konkretnie pozycję otrzymaliśmy – tłumaczy Daria Drabik, kierownik działu promocji i nowych technik bibliotecznych. Książki, które biblioteka rozdaje czytelnikom pochodzą z darów, są jednak w idealnym stanie. Rozdawane są w ramach bookcrossingu.

W Bibliotece Głównej pracownicy MBP przygotowali również dwie wystawy miłosnych lektur: na holu pomiędzy Wypożyczalnią a Multiteką oraz w Wypożyczalni Książki Mówionej, zaś w Filii nr 5 (os. Hutnik) na czytelników czekają walentynkowe serca z miłosnymi sentencjami.