Radomyski Posterunek Policji podsumował 2023 rok pod względem stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Co wynika ze statystyk? Policyjne podsumowanie wskazuje, że na terenie gminy wzrosła liczba przestępstw, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to gmina Radomyśl nad Sanem należy do jednej z najbardziej bezpiecznych gmin powiatu stalowowolskiego.